    jueves 07 de agosto de 2025

    El MSP resolvió que la lobotomía ya no está incluida en el catálogo de prestaciones

    Un decreto del gobierno eliminó más de 250 procedimientos incluidos por ser considerados obsoletos o en desuso; a la vez, cambió la terminología a más de 20

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos

    A través de un decreto con fecha 5 de agosto, el Poder Ejecutivo resolvió “eliminar del catálogo de prestaciones de forma definitiva” más de 250 procedimientos médicos por considerarlos obsoletos “o fuera de uso”. Además, modificó la terminología de otros 24 procedimientos.

    Entre los procedimientos eliminados se incluye la lobotomía —ablación de una o más secciones cerebrales, popularizada desde la década de 1930— y entre los segundos, la “cesárea extraperitoneal”, que pasa a denominarse “cesárea”.

    El catálogo definido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de todo lo que deben brindar los prestadores incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y sus actualizaciones eventuales había sido consignado en el artículo 3 del decreto 465 de 2008.

    El decreto del martes 5 indicó que “se analizó por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública en conjunto con un grupo de expertos pertenecientes a las diferentes cátedras o departamentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República las prestaciones allí incluidas, concluyendo que existe un conjunto de prestaciones que son obsoletas y otras que no son adecuadas las terminologías empleadas para el Sistema Nacional Integrado de Salud”.

    Según dijeron a Búsqueda fuentes del MSP, este decreto —que se había empezado a trabajar durante la administración anterior— tendrá modificaciones en pos de una redacción “más atinada”, sobre todo en puntos referidos a las modificaciones terminológicas.

