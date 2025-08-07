De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

Las plataformas de inteligencia artificial (IA), los chatbots y la creciente exposición a fuentes informativas no tradicionales configuran un entorno cada vez más complejo para acceder a información confiable en línea. Según el Digital News Report (2025) del Instituto Reuters, el 58% de los encuestados manifestó preocupación por distinguir entre lo verdadero y lo falso en las noticias en línea, un aumento de cuatro puntos porcentuales con respecto a 2022.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Para hacer frente a este escenario, las redacciones periodísticas apuestan a la colaboración en proyectos de verificación de datos. Las experiencias de estas alianzas en la región fueron el eje central del segundo día del simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda el lunes 4 y martes 5 de agosto.

Tecnología Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

El evento, llevado a cabo en la Universidad Católica del Uruguay y organizado en alianza con Chequeado, es parte del programa regional de la Unión Europea “Promoviendo información confiable y abordando la desinformación en América Latina”, que busca aumentar la conciencia pública sobre el problema de la desinformación y dotar a periodistas, medios y ciudadanos de herramientas para combatirla.

Ana Laura García Luna, formadora del equipo de Educación de Chequeado, presentó un diagnóstico —titulado Desinformación e inteligencia artificial: desafíos y respuestas desde el fact-checking en la región— sobre cómo las tecnologías emergentes están transformando el ecosistema informativo y qué estrategias están desarrollando las organizaciones verificadoras para adaptarse.

Así, señaló cuatro formas en que la IA afecta el ecosistema informativo, convirtiéndose en una aliada de la desinformación al hacer más fácil, rápida y barata su producción y difusión. Según News Guard, un sistema de clasificación para sitios web de noticias e información, actualmente existen 1.270 sitios de noticias creados por IA que funcionan sin ninguna supervisión humana. “La principal preocupación es que estos sitios pueden ser utilizados para entrenar los chatbots, creando un riesgo de que no haya tenido una verificación humana”, advirtió García Luna.

Además, planteó otra preocupación creciente: el avance de la IA generativa en imágenes y videos está comenzando a erosionar nuestra percepción de lo real. “El 40% de las personas no puede distinguir entre rostros reales y aquellos generados por IA”, señaló.

_VAL_0757 Editor general de Búsqueda Guillermo Draper junto a formadora del Equipo de Educación de Chequeado Ana Laura García Luna Valentina Weikert

Estas advertencias tienen su soporte en el informe sobre las principales tendencias de desinformación en la región elaborado por la alianza LatamChequea en el segundo trimestre de 2025. El informe buscó transparentar las dinámicas de las narrativas desinformantes. En su presentación, Ana Laura García Luna sostuvo que “las desinformaciones que calan hondo cuentan historias. Hay una conexión afectiva donde aparece un villano, un héroe, un bueno, un malo”. Estas narrativas, por su carácter transmedia y al estar encarnadas por referentes de distintos grupos identitarios, se viralizan con mayor rapidez.

Pero ¿dónde los fact checkers identificaron más contenido desinformante? Según el informe presentado, X se posiciona como la primera red, con un 38%. Le siguen TikTok y Facebook, con un 24% y 22%. Finalmente se encuentran Instagram (13%), WhatsApp (8%) y YouTube (2%).

Ante este panorama, Chequeado presenta cuatro pilares para dar respuesta desde el fact checking: colaboración, investigación, educación e innovación.

La experiencia de la alianza de medios Comprueba en Chile

Tomás Martínez, director de Mala Espina, y Anella Reta, en representación de AFP Factual, presentaron la alianza Comprueba: una red que reúne a más de 40 medios chilenos de todas las regiones para publicar verificaciones sobre desinformación electoral durante la campaña presidencial en Chile.

_VAL_0735 Mandy Barrios, Tomás Martínez y Anella Reta Valentina Weikert

Desde su lanzamiento en junio, la alianza ya lleva cerca de 30 verificaciones publicadas, según Martínez, a pesar de que la campaña presidencial aún no ha comenzado oficialmente. Comprueba se enfoca en contrarrestar dos principales tipos de desinformación: por un lado, aquella que busca confundir a los votantes sobre las reglas electorales, y por otro, la dirigida contra los candidatos.

Según explicó Reta, se realiza un monitoreo de redes sociales teniendo en cuenta “la viralidad y el potencial dañino” de la desinformación.

Una mirada local

Este año, la diaria Verifica registró las principales tendencias sobre desinformación que circulan en Uruguay, como parte del programa financiado por la Unión Europea.

_VAL_0764 De la diaria Verifica, Brian Majlin Valentina Weikert

Durante el simposio, Brian Majlin, coordinador del proyecto, presentó los principales hallazgos. A partir del análisis de 100 casos de desinformación, concluyeron que los temas más recurrentes suelen estar vinculados a eventos coyunturales, como elecciones o fechas simbólicas. Por ejemplo, el resurgimiento de teorías negacionistas sobre la dictadura próximo a la Marcha del Silencio.

“Cuando bajó la intensidad de desinformación electoral emergió con fuerza la desinformación sobre salud y, sobre todo, estafas en línea”, señala la presentación del estudio y agrega que en estos casos “se ha usado IA y reemplazo de imagen de figuras públicas y de empresas públicas y privadas”.

En esa línea, al cierre del evento, Búsqueda y La Silla Vacía (Colombia) presentaron la investigación conjunta sobre estafas digitales y supuestos brokers que operan en nuestro país.

La investigación expone redes internacionales de fraude que utilizan la desinformación y contenido generado por IA para engañar a víctimas, con call centers en Uruguay operando a escala regional.