Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

La directora de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, se encuentra de licencia médica, informaron a Búsqueda fuentes de Presidencia. La jerarca fue denunciada a fines del año pasado por cinco funcionarios por acoso laboral, y el expediente, que ya pasó por la División de Salud Ocupacional de Presidencia, ahora es analizado por el área jurídica de Presidencia. En la Torre Ejecutiva hay jerarcas que son partidarios de la destitución de la funcionaria.
El pasado 16 de diciembre, Montevideo Portal informó que el informe preliminar y no vinculante de la División de Salud Ocupacional de Presidencia constataba que existió “violencia” de parte de la jerarca, aunque algunas autoridades de la Torre Ejecutiva matizaron la situación y sostuvieron que es necesario aguardar al informe final de la División Jurídica. Los funcionarios que habían denunciado a Casablanca fueron trasladados a otras dependencias.