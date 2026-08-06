Viajes a Israel de legisladores causan controversia; el Frente Amplio rechazó las invitaciones

El martes 4 regresó de Israel una comitiva de 13 dirigentes políticos, todos de la oposición. El viaje fue organizado por la embajada de ese país. Fue la cuarta delegación uruguaya que voló a Israel en este marco desde los atentados de Hamás de octubre de 2023, dijo a Búsqueda el cónsul y jefe de misión adjunto, Igal Ekdesman.

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Esta última delegación estuvo compuesta por los senadores Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Carlos Camy, Rodrigo Blas y Javier García Silva del Partido Nacional, y Andrés Ojeda, Robert Silva y Tabaré Viera del Partido Colorado; también asistieron los diputados blancos Juan Martín Rodríguez y Fernanda Auersperg, el colorado Walter Verri y el cabildante Álvaro Perrone; completó el grupo el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, nacionalista. También se había invitado esta vez “a siete representantes del Frente Amplio, que decidieron no participar”, añadió Ekdesman, a quienes no nombró. “Los motivos que manifestaron fueron diversos”, se limitó a decir.

Una situación similar ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025. En esa ocasión fueron 15 legisladores, ocho colorados y siete nacionalistas, los integrantes de la delegación. También la organizó la Embajada de Israel en Uruguay, incluyó una visita a sedes de gobierno, a la Universidad Hebrea —la misma que tenía un vínculo con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , promovido por el gobierno de Luis Lacalle Pou y suspendido por el de Yamandú Orsi— y al kibutz Nir Oz, uno de los blancos del atentado del 7 de octubre de 2023, y, del mismo modo, se cursaron invitaciones a dirigentes del oficialismo. En esa ocasión tampoco fueron.

Conflicto en Medio Oriente Aumenta la “presión” en la interna del Frente Amplio para que el gobierno de Orsi sea más crítico con Israel

La situación en la Franja de Gaza, agravada por la ofensiva israelí luego de los ataques de Hamás —los más letales contra la población judía desde el Holocausto—, ha generado un gran descontento entre la militancia y parte de la dirigencia frenteamplista, incluso con el gobierno de Orsi . El secretariado ejecutivo del partido de gobierno condenó “los crímenes de lesa humanidad y genocidio” que está perpetrando el gobierno de Israel del primer ministro Benjamin Netanyahu “contra Palestina” en una resolución fechada el 3 de junio del año pasado.

Según dijeron a Búsqueda fuentes blancas y coloradas, las invitaciones fueron personales y en todos los casos fueron aceptadas. En imágenes difundidas por sus redes sociales, se vio a los senadores Ojeda, García y Blas en una actitud recogida en el Muro de los Lamentos, ataviados con un kipá. Aunque no han expresado cercanías con el gobierno de Netanyahu, la postura en estos colectivos ha sido mucho más comprensiva con Israel y su ofensiva —“legítima defensa”— luego de los ataques. Blancos y colorados rechazaron aquella resolución frenteamplista y se han plegado a la idea de ver “en el terreno” la realidad de Medio Oriente.

Este último viaje a Israel fue criticado públicamente por el senador frenteamplista Daniel Caggiani. “Bastante llamativo (resulta) que esté casi la mitad del Parlamento allá. Pero no porque viajen, me parece bárbaro que viajen, sino que hayan sido llevados por algún gobierno. Y todos se fueron, algunos en medio de la Rendición de Cuentas”, dijo el legislador el jueves 30 entrevistado por la diaria Radio.

El último dirigente frenteamplista en viajar a Israel como tal fue el actual presidente Yamandú Orsi. Lo hizo en setiembre de 2023 siendo aún intendente de Canelones. Viajó invitado por el Comité Central Israelita y el Congreso Judío Latinoamericano. Su visita provocó una crítica de Espacios Libres de Apartheid Uruguay, que, en una carta publicada por el semanario Brecha el 8 de ese mes, indicó: “Es sabido que estas invitaciones oficiales son operaciones de propaganda destinadas a limpiar la deteriorada imagen internacional de Israel, blanquear sus crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina y legitimar el apartheid”. Un mes después se produciría el ataque de Hamás.

En un editorial titulado También políticos del Frente Amplio visitaron Israel, publicado por el Semanario Hebreo el lunes 3, la periodista Ana Jerozolimski enumeró una lista “parcial” de referentes de la izquierda que viajaron en misión oficial a ese país. Entre ellos, unos 20, incluyó al expresidente Tabaré Vázquez, a la actual vicepresidenta Carolina Cosse (siendo ministra de Industria, en 2017), a legisladores, ministros y dirigentes sindicales.

Si bien estos viajes no comenzaron luego del ataque de Hamás, Jerozolimski, residente en Israel, dijo a Búsqueda que desde entonces “claro que se intensificó la necesidad de mostrar la realidad”, luego de que “se diera vuelta ilógicamente la forma de analizar la situación” y que “en lugar de poner en el banquillo de los acusados a los terroristas que cometieron una masacre indescriptible se colocó ahí a un país que no tenía más remedio que defenderse”.

Las diferentes formas de entender la realidad en Medio Oriente no se modificarán en breve. Este lunes, la Embajada de Palestina presentó a la Mesa Política del Frente Amplio una solicitud de reunión. El secretariado ejecutivo de la coalición de izquierda ya anunció que los recibirá.