Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026

Orsi protagoniza el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda para hacer un balance sobre su primer año de gobierno, mientras el Parlamento discute el Presupuesto, se suceden interpelaciones a sus ministros y se conocen novedades de política internacional; este miércoles, en vivo desde las 9.30 horas
El ciclo Desayunos Búsqueda 2025 cierra con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, en un momento significativo para su gobierno, que está por terminar su primer año y comienza a tomar decisiones políticas y económicas que marcarán el rumbo del próximo quinquenio.
Los últimos estudios de Equipos Consultores muestran un panorama con luces y sombras: la aprobación del gobierno bajó y aumentó la desaprobación, pero Orsi sigue siendo bien valorado por la mayoría y mantiene niveles de popularidad “muy altos”.
En los últimos días, el gobierno confirmó el ingreso de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), una decisión que modifica la inserción internacional del país y que ya repercutió sobre sus posibles impactos en sectores productivos y comerciales.
A esto se suman las interpelaciones a los ministros de Salud Pública, Educación y Cultura y Defensa Nacional. En este último caso, la atención se centra en el contrato con el astillero español Cardama, respecto del cual Orsi afirmó que las irregularidades detectadas obligan al Estado a actuar y evaluar una rescisión del acuerdo.
En este escenario complejo, el presidente protagoniza el cierre del ciclo de entrevistas de Búsqueda.