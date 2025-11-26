  • Cotizaciones
    miércoles 26 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    La agencia valora el “compromiso” con la consolidación fiscal, aunque marca que puede haber “presiones” para aumentar el gasto público y que hay posiciones divididas dentro del oficialismo frenteamplista

    Sede del Ministerio de Economía.

    Sede del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Ponderando del gobierno de Yamandú Orsi su “compromiso con la prudencia fiscal” pero, al mismo tiempo, las posibles dificultades para alcanzar las metas debido a “presiones” que podrían “favorecer políticas expansivas de gasto”, la agencia Standard & Poor’s (S&P) ratificó este miércoles 26 la calificación “BBB+” de la deuda pública uruguaya y su perspectiva “estable”.

    Esa nota se sustenta en la estabilidad de la democracia y las instituciones políticas del país, un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita alto en la región y un “sólido” perfil externo. “Sin embargo, Uruguay enfrenta restricciones presupuestarias y ha logrado avances limitados en la reducción de su déficit público, lo que se ha traducido en un crecimiento sostenido de la deuda”, acotó S&P en su comunicado.

    Leé además

    La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.
    FMI

    Directorio del FMI respalda la "política fiscal prudente" del gobierno delineada en el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Palacio Legislativo.
    Parlamento

    Senado aprobó en general el Presupuesto Nacional con votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y Vamos Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    Además, la flexibilidad monetaria “se ve limitada por un alto nivel de dolarización. No obstante, los esfuerzos del Banco Central por anclar la inflación en torno a su meta muestran una “creciente credibilidad, lo que sienta las bases para la profundización del crédito en moneda nacional y los canales de transmisión monetaria”.

    “Diversidad de opiniones”

    El comunicado de la agencia hace un repaso del cambio político ocurrido este año. Los primeros meses de la nueva administración del Frente Amplio “apuntan a la continuidad de la orientación general de la política económica”, señala.

    La propuesta de añadir un ancla de deuda a la regla fiscal, incluida en el proyecto de Presupuesto, “amplía la visibilidad de la estrategia fiscal del gobierno más allá del período presupuestario de cinco años”, evalúa la calificadora. Advierte que “si bien existe consenso político sobre la importancia de políticas fiscales sostenibles, la diversidad de opiniones dentro de la coalición gobernante respecto al tamaño del sector público podría ralentizar la ejecución de la agenda económica. Considerando las limitaciones políticas para reducir el gasto, priorizar la corrección fiscal podría volverse más difícil si el crecimiento económico no alcanza las expectativas”.

    En ese sentido, S&P proyecta que, tras una expansión del 2,2% en 2025, el PIB desacelere su ritmo de crecimiento a “alrededor del 2% en el período 2026-2028, dadas las perspectivas de inversión más débiles”.

    Para la agencia, “mantener un crecimiento promedio en línea con el de los países soberanos con niveles similares de desarrollo podría resultar difícil en el mediano plazo si la inversión no se recupera”. Insiste en señalar que el marco fiscal propuesto “demuestra un compromiso con la prudencia fiscal”, si bien “alcanzar las metas propuestas podría ser difícil debido a presiones políticas que podrían favorecer políticas expansivas de gasto”.

    “Desafíos” y “contrato social”

    S&P proyecta que el déficit fiscal se ubicará en un 4% del PIB en 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2024, debido principalmente “a la sobreestimación de los ingresos en el presupuesto 2024-2025 y a las significativas presiones de gasto”. Añade que “el retroceso en la corrección fiscal pone de relieve la complejidad de abordar las restricciones presupuestarias de Uruguay”. Esto “refleja desafíos estructurales, como el envejecimiento de la población y la indexación” salarial de nóminas, pero también un “contrato social en el que el Estado de bienestar es un elemento clave de la cohesión social. Además, el presidente fue elegido con la expectativa de ampliar el gasto social”.

    Estima que, una vez que los cambios tributarios planteados en el Presupuesto se implementen plenamente en 2027, el déficit comenzará a disminuir y debería situarse cerca del 3% del Producto. La reforma fiscal propuesta “se ha diseñado para limitar su impacto en la competitividad, pero podría presentar riesgos de implementación, especialmente en lo que respecta a un nuevo impuesto mínimo global”, advierte.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda