    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    “De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló Orsi, al ser consultado durante una entrevista en Desayunos Búsqueda sobre el posicionamiento de la izquierda ante las estrategias para combatir la inseguridad.

    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.

    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, situó el modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador como un “ejemplo para analizar”, aunque advirtió que se trata de procesos atravesados por guerras internas y realidades sociales distintas a las del Cono Sur.

    “De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es (Nayib) Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló Orsi, al ser consultado durante la entrevista en Desayunos Búsqueda sobre el posicionamiento de la izquierda ante las estrategias para combatir la inseguridad.

    Orsi señaló que la izquierda ya no esquiva el debate sobre seguridad, que durante años evitó por miedo a quedar vinculada a enfoques demasiado duros sobre el control del delito. “La seguridad es un derecho humano y sobre eso hay que trabajar. Hoy la izquierda ya no tiene esa dificultad. Lo hablé mucho con (el presidente de Chile) Gabriel Boric: la seguridad es un tema del que hay que hablar”, sostuvo.

    Tras mencionar el caso de Bukele, Orsi fue consultado sobre si lo observaba como un ejemplo positivo o negativo: "Como ejemplo para analizar", respondió.

    A continuación, el mandatario contó que recientemente se reunió en La Paz (durante la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz) con uno de los principales colaboradores del presidente salvadoreño. “Me dijo que su referente histórico número uno era Raúl Sendic, ‘el Bebe’. Son procesos raros los que viven esos países, que han sufrido guerras”, afirmó.

    En paralelo, vinculó el fenómeno del narcotráfico con factores externos y locales. “No es solo que al europeo le gusta consumir cocaína, que también lo es; toda la producción va para allá. Es un dato de la realidad”, afirmó, para luego apuntar a las condiciones sociales que hacen atractivo el ingreso a economías ilícitas. “Lo otro es el caldo de cultivo que se genera en la sociedad, que hace que sea mucho más rentable y atractivo trabajar en una boca de drogas que en un supermercado. Ahí hemos fallado todos, gobiernos de derecha y de izquierda”, señaló.

