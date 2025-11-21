  • Cotizaciones
    Transpacífico: anteriores y actuales jerarcas festejan aceptación del proceso de adhesión de Uruguay

    Australia, en representación del acuerdo CPTPP, comunicó el visto bueno para empezar negociaciones, que se sustanciarán en el transcurso del próximo año; analistas y empresarios se sumaron a la celebración del anuncio

    Canciller Mario Lubetkin.

    FOTO

Mauricio Zina/Adhoc Fotos

    FOTO

    Mauricio Zina/Adhoc Fotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La aceptación dando inicio al proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), confirmada este viernes 21, fue festejada por autoridades del actual gobierno y del anterior, así como por analistas y empresarios.

    La novedad fue comunicada primero en la red social X por el canciller Mario Lubetkin y oficializada por la misma vía en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más tarde esta mañana el jerarca habló en una conferencia de prensa en la sede de la cartera. El ministro se refirió a este paso como un logro de una “política de Estado” que pone a Uruguay más cerca de un “club muy importante de países”.

    Por el lado de los miembros del CPTPP, la comunicación la hizo pública el Ministerio de Comercio y Turismo de Australia: “Hemos decidido iniciar el proceso de adhesión con Uruguay y, de ser aprobado, lo haremos con los demás países en 2026. Esto refleja el gran interés en unirse a este acuerdo de alto nivel y nuestra ambición de ampliar la membresía” del acuerdo.

    Los 12 integrantes actuales del CPTPP son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Estas economías representan alrededor del 15% el Producto Interno Bruto mundial y un porcentaje similar del comercio global, en tanto que tienen una población conjunta cercana a los 600 millones de personas.

    La propuesta de adhesión de Uruguay a ese espacio había sido presentada en noviembre del 2022 por el entonces canciller Francisco Bustillo, en el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

    CPTPP

    Festejos compartidos

    “Excelente noticia! Un ejemplo claro de que las políticas de Estado funcionan cuando realmente hay compromiso!”, escribió en la red X Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores y empresario del rubro del caviar.

    “Qué gran alegría, empieza ahora otro partido para recorrer con tranquilidad y parsimonia. Hoy cambiaron las expectativas y eso es bueno para todos, en Uruguay y también en la región”, acotó por su lado Marcel Vaillant, un especialista en comercio internacional.

    Para el analista en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi, la adhesión al CPTPP es “un paso de enorme importancia para Uruguay, que inicia un proceso de negociación que desde ya no será fácil, pero que puede derivar en un salto cualitativo y cuantitativo de la apertura comercial del país. El Mercosur ser está flexibilizando sobre la marcha, muy bienvenido”.

    "Políticas nacionales. Uruguay en el mundo. Así procedimos. No siempre con los resultados queridos (...). Buena noticia que el gobierno haya logrado un paso más", escribió en X el expresidente Lacalle Pou.

    Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores en el tramo final de su gobierno, festejó la novedad también en X, destacando las gestiones que involucraron a la anterior y a la actual administración. Y felicitó a los jerarcas involucrados, incluido el actual canciller.

    Hace pocos días, durante la presentación de su libro Democracia y libertad para un mundo en crisis. Entre Trump y Xi Jinping: revolución tecnológica y polarización política, Paganini había reprochado al actual gobierno haber dejado “encajonado” el ingreso de Uruguay al CPTPP.

    En junio había hecho comentarios similares: “Teníamos ciertos avances en el CPTPP; este gobierno parece no estar con ganas de avanzar por ese lado”.

    ¿Qué posibles impactos tiene para Uruguay adherir al acuerdo?

    Una investigación financiada por el centro de análisis Pharos, vinculada a la Academia Nacional de Economía, publicada en 2024, estimó los efectos sobre el comercio, la inversión y el ingreso per cápita de la eventual incorporación de Uruguay al CPTPP.

    Al resumir los resultados, la “variable central” es el cambio en el bienestar, que se mide como cambio proporcional en el nivel de consumo. Para Uruguay, el efecto sobre el bienestar de quedar fuera del CPTPP sería negativo pero reducido (­–0,01%). En cambio, el impacto de ingresar sería en el corto plazo de un incremento de 1,2% y de 2,3% a largo plazo, porcentajes que aumentarían si ocurriera la incorporación de China al tratado.

