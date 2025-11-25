  • Cotizaciones
    martes 25 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

    En una reunión virtual, la empresa comunicó a unos 40 trabajadores que las negociaciones con UTE “no iban a ninguna parte” y por eso decidió cortar definitivamente sus operaciones en Uruguay

    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo. &nbsp;

    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo.

     

    FOTO

    Búsqueda | Catalina Misson
    Por Catalina Misson

    La multinacional Tether, que en Uruguay se dedica al minado de criptoactivos en el departamento de Florida, comunicó el despido de toda la plantilla de empleados, según dijeron a Búsqueda varias fuentes al tanto de la situación. Ayer, lunes 24, se bloquearon los accesos a las instalaciones.

    La empresa es cliente de UTE. Desde el ente confirmaron esa noticia y agregaron que Tether decidió irse del país sin pagar sus deudas con la empresa pública.

    Leé además

    Sede de UTE.
    Criptomonedas

    La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

    Por Redacción Búsqueda
    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
    Tether

    A la espera de una respuesta de Tether, UTE avanza en el proceso de rescisión de los contratos y la ejecución de las garantías

    Por Redacción Búsqueda

    En junio UTE cortó el suministro de energía a las plantas de la compañía luego de que esta no pagara el servicio por dos meses consecutivos y sumara US$ 5 millones de retraso.

    Aunque varios medios comunicaron que Tether había informado a UTE su decisión de cerrar operaciones en Uruguay, en setiembre el área de prensa negó esa resolución y afirmó que su filial local, Microfinanzas S.A., continuaba las negociaciones con la empresa estatal.

    Búsqueda se comunicó con un representante de Tether en Uruguay, que se negó a brindar información relativa a los despidos.

    Despedida

    Este lunes, después de recibir la comunicación del cese, un trabajador publicó en su perfil en la plataforma Linkedin que, “como parte del cierre y retiro de operaciones de Tether en Uruguay”, se encontraba en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

    Otro empleado de la multinacional comentó a Búsqueda que, desde el corte de energía, el personal se limitó a realizar tareas de mantenimiento, como refrigerar unas 3.000 computadoras de minado. A finales de agosto se resolvió el envío de la plantilla al “seguro de paro” y algunos despidos, ya que ciertos trabajadores aportaban a cajas paraestatales y no les correspondía el subsidio.

    Ayer el comunicado fue oficial para toda la plantilla. Según calculó esa fuente, son unos 40 empleados ubicados en las dos plantas en Florida -en las localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y en un laboratorio de Montevideo.

    “Avisaron por WhatsApp de una reunión virtual a las 15 horas. Ahí nos dijeron que las negociaciones (con UTE) no iban a ninguna parte, que no había un plano de negociación claro y que la empresa había decidido cortar las operaciones en Uruguay”, relató.

    El trabajador agregó que Microfinanzas puso a disposición un grupo de abogados para la liquidación de los despidos -que aún no llegaron- “y después más nada”. Al momento, afirmó, no hay conversaciones con el Ministerio de Trabajo para acceder a una prórroga a través de un subsidio de desempleo especial. Tampoco existe ningún tipo de organización sindical por un tema de “cultura de la empresa”, algo que les “jugó en contra”, lamentó.

    Detalló que el personal capacitado en ingeniería eléctrica y mecánica cobraba un sueldo aproximado de $ 100.000, mientras que los líderes de equipo, unos $ 150.000.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Palacio Legislativo.
    Video

    Senado inicia votación del Presupuesto Nacional con la meta de reasignar recursos para educación y seguridad

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi, durante el ciclo de Desayunos Candidatos de Búsqueda en 2024.
    Video

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo.  

    La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

    Por Catalina Misson
    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Por Agro de Búsqueda