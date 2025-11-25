La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

La multinacional Tether, que en Uruguay se dedica al minado de criptoactivos en el departamento de Florida, comunicó el despido de toda la plantilla de empleados, según dijeron a Búsqueda varias fuentes al tanto de la situación. Ayer, lunes 24, se bloquearon los accesos a las instalaciones.

La empresa es cliente de UTE. Desde el ente confirmaron esa noticia y agregaron que Tether decidió irse del país sin pagar sus deudas con la empresa pública.

Tether A la espera de una respuesta de Tether, UTE avanza en el proceso de rescisión de los contratos y la ejecución de las garantías

En junio UTE cortó el suministro de energía a las plantas de la compañía luego de que esta no pagara el servicio por dos meses consecutivos y sumara US$ 5 millones de retraso.

Aunque varios medios comunicaron que Tether había informado a UTE su decisión de cerrar operaciones en Uruguay , en setiembre el área de prensa negó esa resolución y afirmó que su filial local, Microfinanzas S.A., continuaba las negociaciones con la empresa estatal.

Búsqueda se comunicó con un representante de Tether en Uruguay, que se negó a brindar información relativa a los despidos.

Despedida

Este lunes, después de recibir la comunicación del cese, un trabajador publicó en su perfil en la plataforma Linkedin que, “como parte del cierre y retiro de operaciones de Tether en Uruguay”, se encontraba en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Otro empleado de la multinacional comentó a Búsqueda que, desde el corte de energía, el personal se limitó a realizar tareas de mantenimiento, como refrigerar unas 3.000 computadoras de minado. A finales de agosto se resolvió el envío de la plantilla al “seguro de paro” y algunos despidos, ya que ciertos trabajadores aportaban a cajas paraestatales y no les correspondía el subsidio.

Ayer el comunicado fue oficial para toda la plantilla. Según calculó esa fuente, son unos 40 empleados ubicados en las dos plantas en Florida -en las localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y en un laboratorio de Montevideo.

“Avisaron por WhatsApp de una reunión virtual a las 15 horas. Ahí nos dijeron que las negociaciones (con UTE) no iban a ninguna parte, que no había un plano de negociación claro y que la empresa había decidido cortar las operaciones en Uruguay”, relató.

El trabajador agregó que Microfinanzas puso a disposición un grupo de abogados para la liquidación de los despidos -que aún no llegaron- “y después más nada”. Al momento, afirmó, no hay conversaciones con el Ministerio de Trabajo para acceder a una prórroga a través de un subsidio de desempleo especial. Tampoco existe ningún tipo de organización sindical por un tema de “cultura de la empresa”, algo que les “jugó en contra”, lamentó.

Detalló que el personal capacitado en ingeniería eléctrica y mecánica cobraba un sueldo aproximado de $ 100.000, mientras que los líderes de equipo, unos $ 150.000.