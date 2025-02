¿Qué pasaría si el asteroide 2024 YR4 impactara en la Tierra en 2032?

Armageddon, ese exitoso bolazo de 1998 dirigido por Michael Bay, es recordado más que nada por Liv Tyler/Ben Affleck (que el lector tache lo que no corresponda) y la melosísima versión de I Don’t Want To Miss A Thing de Aerosmith. En ella, un grupo de perforadores buscadores de petróleo, liderados por Bruce Willis, es enviado al espacio para enchufarle una bomba atómica a un inmenso asteroide y desviarlo de su ruta a la Tierra.