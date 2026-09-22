10 ciudades, 11 días y 13 misas: el Vaticano revela la agenda de León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV se embarcará en un viaje apostólico por Latinoamérica entre el 6 y el 16 de noviembre. Uruguay , Argentina y Perú serán los países que acogerán al sumo pontífice. El cronograma de 11 días incluye reuniones institucionales, celebraciones, vigilias, homilías y encuentros con las comunidades locales.

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La visita tendrá “una dimensión particular en Perú por la experiencia misionera y episcopal que el papa desarrolló allí antes de su elección”, remarcó el Vaticano en una nota informativa, en la que detalló la agenda de León XIV en su gira latinoamericana. El viaje se promocionará bajo lemas y logotipos distintos para cada país.

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La primera escala en su viaje será Uruguay , donde aterrizará el 6 de noviembre y permanecerá hasta el día 8. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

León XIV llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco desde Roma sobre las 16:30. Tras una breve bienvenida oficial, se trasladará a la Ciudad Vieja. A las 17:30 participará en la ceremonia de bienvenida en la plaza Independencia y luego se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. Luego visitará el Cabildo de Montevideo y, a las 19:15, la Catedral de Montevideo.

Un día más tarde, el sumo pontífice visitará la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, uno de los más empobrecidos y vulnerables de Montevideo. También se reunirá con autoridades académicas en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

Paysandú será la segunda parada de la travesía, donde oficiará la primera misa del viaje en el Parque París Londres.

AGENDA

Se confirmó la agenda del Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay.https://t.co/JiuLtaJhNY



La visita se realizará del 6 al 8 de noviembre de 2026 e incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, con celebraciones, encuentros y momentos de oración.



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La clausura de la visita a Uruguay será una misa multitudinaria en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres —patrona de Uruguay—, en el día de su fiesta, “coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre”, según destacó el Vaticano.

Siete millones de personas se movilizarán en Argentina

Argentina recibirá a un líder de la Iglesia católica por primera vez en casi 40 años. El último papa en visitar la nación suramericana fue Juan Pablo II en 1987.

Allí, León XIV se reunirá con el presidente Javier Milei, visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires, un centro de personas discapacitadas y oficiará misas en la capital, Luján y Córdoba.

La agenda también contempla una serie de encuentros con autoridades y movimientos sociales. “Será una visita particularmente significativa por tratarse del país natal del papa Francisco”, predecesor de León XIV, apuntó la Santa Sede en una nota informativa.

EL GOBIERNO ESPERA QUE 7 MILLONES DE PERSONAS SE MOVILICEN POR LA VISITA DE LEÓN XIV Y EVALÚA DECLARAR ASUETO: “SANTO PADRE, LA ARGENTINA LO ESPERA”



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El Gobierno anticipó este lunes que espera una convocatoria total de 7 millones de personas durante la visita de… pic.twitter.com/nIsKmil3sa — Clarín (@clarincom) September 21, 2026

El nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, estimó que siete millones de personas asistirán a los actos públicos del sumo pontífice en ese país, por lo que la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, anunció el dispositivo de seguridad “más grande de la historia” nacional.

Banach destacó que la visita de León XIV es una muestra de la importancia que la Santa Sede otorga a Argentina y agradeció al gobierno de Javier Milei “por su generosidad y disposición”, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada en la que también participaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

Un reencuentro con el pasado misionero en Perú

León XIV no visitará Perú, regresará a él. La etapa más larga de la gira papal será en este país, donde permanecerá del 11 al 16 de noviembre para visitar Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El sumo pontífice vivió cerca de 20 años en Perú, donde llegó como un joven misionero agustino antes de convertirse en obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Posteriormente, fue llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio de los obispos.

La ceremonia de bienvenida está programada para el final de la tarde del día 11 en el Palacio de Gobierno, donde León XIV se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori.

Un día más tarde, participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que tendrá lugar en la plaza de la Catedral, antes de ofrecer unas palabras a los jóvenes y los universitarios durante una vigilia en el Estadio Monumental de Lima.

En Chiclayo, celebrará una homilía en las Pampas de Pimentel y visitará la capilla privada de san Óscar Romero. Además, mantendrá un encuentro con los obispos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El 14 de noviembre, volará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde oficiará una misa en la plaza del mismo nombre.

A su paso por Cusco, León XIV tiene previsto reunirse con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao y oficiará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La última misa que celebrará el sumo pontífice en suelo suramericano está programada a las 10:30 del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Callao (Lima), antes de volar hacia el Aeropuerto de Fiumicino (Roma).

Con AP y EFE

FUENTE:FRANCE24