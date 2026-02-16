Robert Duvall, recordado por 'El padrino' y 'Apocalypse Now', muere a los 95 años

“En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban", escribió Luciana, la esposa de Robert Duvall en la publicación de redes sociales en las que confirmó la muerte del actor.

Duvall interpretó a líderes enérgicos como el teniente coronel Bull Meechum en ‘El Gran Santini’ y al personaje principal en ‘Stalin’, así como a personajes desmoronados y caídos en ‘Tender Mercies’ y ‘El Apóstol’. Ganó premios por ambos tipos de papeles.

Duvall, hijo de un almirante de la Marina y una actriz aficionada, creció en Annapolis, Maryland. Tras graduarse del Principia College en Illinois y servir en el Ejército de Estados Unidos, se mudó a Nueva York, donde compartió habitación con Dustin Hoffman y se hizo amigo de Gene Hackman cuando los tres eran estudiantes de interpretación con dificultades.

Tras trabajar en diversos programas de televisión, Duvall causó una gran impresión incluso en papeles pequeños, como su primer papel en el cine como el misterioso ermitaño Boo Radley en Matar a un ruiseñor.

Duvall consiguió el papel por sugerencia del guionista de la película, Horton Foote, a quien le había gustado el trabajo de Duvall en una de sus obras.

Foote escribió posteriormente Tender Mercies, una película de 1983 por la que Duvall ganó el Premio de la Academia al mejor actor como un cantante de country fracasado.

Fue nominado al Óscar como actor de reparto por El Padrino y Apocalypse Now, pero una disputa económica lo llevó a rechazar la tercera entrega de la saga, una pérdida profundamente sentida por la crítica, los fans y sus colegas de El Padrino. Duvall se quejaba públicamente de que le ofrecieran menos que a sus coprotagonistas.

Sus compañeros actores se maravillaban de la meticulosa investigación y planificación de Duvall, así como de su energía inagotable. Michael Caine, quien coprotagonizó con él Leones de segunda mano en 2003, declaró en una ocasión a la agencia de noticias AP: “Antes de una escena importante, Bobby simplemente se sienta, absolutamente callado; sabes cuándo no hablarle”. Cualquiera que lo molestara sufría el conocido temperamento de Duvall, que se manifestó durante el rodaje del western de John Wayne, Valor de ley, cuando Duvall escuchó el consejo del director Henry Hathaway de “ponerse tenso” antes de una escena.

Duvall recibió un Óscar en 1984 por su papel protagónico como el atribulado cantante y compositor Mac Sledge en Tender Mercies, premio que aceptó ataviado con un esmoquin vaquero y una corbata vaquera. En 1998, fue nominado a mejor actor por The Apostle, un drama sobre un evangelista sureño desobediente que escribió, dirigió, protagonizó, produjo y financió en gran medida. Con su habitual meticulosidad, visitó docenas de iglesias rurales y dedicó 12 años a escribir el guion e intentar que se hiciera realidad.

Entre otros papeles notables: el líder de una banda de delincuentes que es emboscado por John Wayne en True Grit; Jesse James en The Great Northfield Minnesota Raid; el piadoso y atribulado Frank Burns en 'M-A-S-H'; el detractor de la televisión en Network; el Dr. Watson en The Seven-Per-Cent Solution; y el padre sádico en The Great Santini.

"Cuando estaba haciendo 'Colors' en 1988 con Sean Penn, alguien me preguntó cómo lo hacía durante todos estos años, para mantenerlo fresco. Bueno, si no trabajas demasiado y tienes algunas aficiones, puedes hacerlo y mantenerte con hambre incluso si no tienes hambre de verdad", declaró Duvall en 1990.

A mediados de sus 80, recibió una nominación al Óscar como actor de reparto por su papel principal en la película de 2014 El Juez, en la que se le acusa de causar una muerte en un accidente de atropello y fuga. Entre sus películas más recientes se incluyen Viudas y 12 Huérfanos Poderosos.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24