    España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

    Miles de agricultores y cientos de tractores marcharon este miércoles por el centro de Madrid contra el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denunciando “competencia desleal” y amenazas a la “soberanía alimentaria”

    Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

    Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

    FOTO

    EFE/ Kiko Huesca
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    España, junto con Francia, Alemania, Italia y Polonia, figura entre las principales potencias agrícolas de Europa, en un contexto de crecientes dificultades para un sector que aporta cerca del 2,5% del PIB nacional, según cifras oficiales.

    Cinco columnas de tractores convergieron en el centro de Madrid y marcharon desde una gran plaza hasta el Ministerio de Agricultura, observaron periodistas de AFP. “No al Mercosur, no a nuestra ruina”, “El campo español no está en venta” y “El campo se muere” se leía en las pancartas. Según la delegación del gobierno, la protesta reunió a 367 tractores y unos 2.500 manifestantes.

    Leé además

    Emmanuel Macron.
    Francia

    Macron critica la reacción de la Unión Europea frente a Trump y cuestiona el acuerdo con el Mercosur

    Por RFI
    Senadores Robert Silva, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin.
    Mercosur-Unión Europea

    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda

    “Si el sector agrícola colapsa, afectará directamente a todos los ciudadanos”, advirtió Miguel Ángel Aguilera, presidente de la organización agraria Unaspi, quien sostuvo que el acuerdo UE-Mercosur obligará a consumir “productos de peor calidad” y pondrá en riesgo la soberanía alimentaria.

    El tratado —que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— cuenta, sin embargo, con el respaldo del gobierno español.

    El primer ministro Pedro Sánchez lo calificó ante el Parlamento como una “excelente noticia”, aunque prometió “mecanismos de compensación” y “cláusulas de salvaguardia agraria” para proteger a los productores locales si la competencia externa los perjudica.

    Pese a ello, la inquietud persiste en el mundo rural. Las organizaciones convocantes denunciaron el posible “fin de la soberanía alimentaria”, con “grandes desequilibrios” y una competencia desleal frente a terceros países.

    Embed - Tractorada en Madrid: el campo se manifiesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

    En este escenario, y ante la oposición de agricultores de varios Estados miembros, el Parlamento Europeo votó el 21 de enero a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, un revés para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, principal impulsora del tratado, que elimina los aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral.

    El tribunal deberá ahora determinar si el pacto —firmado en enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones— es compatible con los tratados europeos o si debe ser rechazado.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

