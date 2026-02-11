España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Miles de agricultores y cientos de tractores marcharon este miércoles por el centro de Madrid contra el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denunciando “competencia desleal” y amenazas a la “soberanía alimentaria”

Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

España, junto con Francia, Alemania, Italia y Polonia, figura entre las principales potencias agrícolas de Europa, en un contexto de crecientes dificultades para un sector que aporta cerca del 2,5% del PIB nacional, según cifras oficiales.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Cinco columnas de tractores convergieron en el centro de Madrid y marcharon desde una gran plaza hasta el Ministerio de Agricultura, observaron periodistas de AFP. “No al Mercosur, no a nuestra ruina”, “El campo español no está en venta” y “El campo se muere” se leía en las pancartas. Según la delegación del gobierno, la protesta reunió a 367 tractores y unos 2.500 manifestantes.

“Si el sector agrícola colapsa, afectará directamente a todos los ciudadanos”, advirtió Miguel Ángel Aguilera, presidente de la organización agraria Unaspi, quien sostuvo que el acuerdo UE-Mercosur obligará a consumir “productos de peor calidad” y pondrá en riesgo la soberanía alimentaria.

El tratado —que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— cuenta, sin embargo, con el respaldo del gobierno español.

El primer ministro Pedro Sánchez lo calificó ante el Parlamento como una “excelente noticia”, aunque prometió “mecanismos de compensación” y “cláusulas de salvaguardia agraria” para proteger a los productores locales si la competencia externa los perjudica.