    jueves 12 de febrero de 2026

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Identidad Soberana reclamará a Diputados que investigue “la conspiración del Covid-19, fruto de la ideación de criminales pedófilos probados a nivel mundial”

    Los diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicolle Salle.

    FOTO

    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Cámara de Representantes prevé votar el lunes 23 en sesión extraordinaria la propuesta de creación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores de parte del Instituto Nacional de Colonización. Sin embargo, los votos, a priori, no alcanzarían la mayoría, por lo que la iniciativa va camino a archivarse, luego de que se postergara dos veces la votación.

    El diputado cabildante Álvaro Perrone planteó una nueva condición para apoyar la creación de esta investigadora: que el Partido Colorado se comprometa a que uno de sus dirigentes, Nicolás Chiesa, comparezca ante esa comisión. Perrone lo solicitó porque Chiesa fue apoderado de la vendedora de la estancia. Sin embargo, en el Partido Colorado se niegan a aceptar condiciones, tal como adelantó el diputado Walter Cervini a El Observador, por lo que la oposición no alcanzaría los votos para conformar la investigadora.

    En caso de que no prospere la iniciativa de crearla, será el segundo intento fallido en la Cámara de Representantes durante esta legislatura. En marzo, Nicolle Salle, diputada de Identidad Soberana, promovió una comisión parlamentaria “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de Covid-19 en Uruguay”, pero no logró la mayoría para constituirla. Su padre, el diputado Gustavo Salle, informó a Búsqueda que Nicolle solicitará el 2 de marzo que se conforme una comisión para investigar “la conspiración del Covid-19, fruto de la ideación de criminales pedófilos probados a nivel mundial”.

    Este segundo intento de Identidad Soberana se sustenta en la difusión realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de los llamados “archivos Epstein”. Se trata de 3 millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados el 30 de enero vinculados al fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, a quien Salle define como agente del Mossad. El diputado, que apunta contra “una elite de violadores” y “una mafia extorsionista” que quedó desenmascarada, entiende, a raíz de los archivos desclasificados, que quienes armaron “la conspiración de la pandemia“ fueron Epstein, el banco JP Morgan y Bill Gates.

    Mientras que María Dolores no le preocupa porque la considera “un tema menor”, Salle alertó que “a la casta uruguaya le ha parecido intrascendente” lo que surge de “los archivos Epstein”.

