    jueves 12 de febrero de 2026

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    El comisario retirado estaba internado en el CTI del hospital y denunció que personal sanitario, al enterarse de su identidad, “desconectó” equipos de soporte vital; la denuncia fue radicada por su hija en una seccional policial

    Hospital Policial.

    Hospital Policial.

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En uso de una salida transitoria, el comisario mayor retirado Ricardo Medina, en prisión en la cárcel de Domingo Arena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sufrió un accidente doméstico el domingo 8 mientras hacía unas reparaciones subido a una escalera. La caída le ocasionó lesiones en su cabeza y por ello fue internado en el CTI del Hospital Policial. Y allí, según está estampado en una denuncia en la seccional de Policía 13ª que realizó su hija, fue víctima de un “intento de homicidio”.

    De acuerdo con el texto de la denuncia, al que tuvo acceso Búsqueda, Medina le manifestó a su hija en la noche del martes 10, mientras estaba consciente, que el “personal sanitario” de ese centro asistencial, al “enterarse de su identidad y de su situación procesal, procedió a desconectar los equipos de alta tecnología de soporte vital y monitoreo de paciente crítico”.

    En su denuncia, la hija del comisario retirado relata que “pudo saber” que se “produjo una reunión y discusión entre varios operadores de CTI: unos que se negaban a atender a un ‘violador de los derechos humanos’, otros que estaban en contra de esa actitud”. Más adelante en el escrito, agrega que Medina le preguntó a uno de los enfermeros si estaban “planeado algo contra él” y que este respondió “que sí”, pero que el enfermero “no estaba de acuerdo con esas cosas” y procedió a “reconectar los aparatos, y a decirle que se quedara tranquilo”.

    La hija de Medina denunció que le “desconectaron los controles de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, suero y otros”. “Es evidente que los hechos relatados constituyen un ilícito de carácter penal”, dice. Y afirma que “está claro que intentaron dejar al paciente librado a su propia suerte, cuando no facilitar las condiciones para su deceso”.

    Medina egresó de la sala de cuidados intensivos ayer miércoles 11 y escribió un mensaje a distintos grupos de WhatsApp: “Agradezco a todos los camaradas por sus saludos y buenos deseos. En el día de hoy me dieron el alta de CTI 1 y me trasladaron a una sala en el piso 5 del nosocomio. Además, se realizó una denuncia penal por intento de homicidio ante la Seccional Policial 13ra”.

    Fuentes del Hospital Policial consultadas por Búsqueda señalaron que se trató de “malentendidos” y “problemas de comunicación y de interpretación” sobre su tratamiento. Negaron enfáticamente que haya existido la intención denunciada por los familiares de Medina.

    El inspector Ricardo Conejo Medina está recluido junto con los militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Fue procesado por coautoría en 28 homicidios muy especialmente agravados en reiteración real. Es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y la desaparición de María Claudia García de Gelman.

