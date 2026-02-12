Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

El comisario retirado estaba internado en el CTI del hospital y denunció que personal sanitario, al enterarse de su identidad, “desconectó” equipos de soporte vital; la denuncia fue radicada por su hija en una seccional policial

En uso de una salida transitoria, el comisario mayor retirado Ricardo Medina, en prisión en la cárcel de Domingo Arena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sufrió un accidente doméstico el domingo 8 mientras hacía unas reparaciones subido a una escalera. La caída le ocasionó lesiones en su cabeza y por ello fue internado en el CTI del Hospital Policial. Y allí, según está estampado en una denuncia en la seccional de Policía 13ª que realizó su hija, fue víctima de un “intento de homicidio”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

De acuerdo con el texto de la denuncia, al que tuvo acceso Búsqueda, Medina le manifestó a su hija en la noche del martes 10, mientras estaba consciente, que el “personal sanitario” de ese centro asistencial, al “enterarse de su identidad y de su situación procesal, procedió a desconectar los equipos de alta tecnología de soporte vital y monitoreo de paciente crítico”.

En su denuncia, la hija del comisario retirado relata que “pudo saber” que se “produjo una reunión y discusión entre varios operadores de CTI: unos que se negaban a atender a un ‘violador de los derechos humanos’, otros que estaban en contra de esa actitud”. Más adelante en el escrito, agrega que Medina le preguntó a uno de los enfermeros si estaban “planeado algo contra él” y que este respondió “que sí”, pero que el enfermero “no estaba de acuerdo con esas cosas” y procedió a “reconectar los aparatos, y a decirle que se quedara tranquilo”.

La hija de Medina denunció que le “desconectaron los controles de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, suero y otros”. “Es evidente que los hechos relatados constituyen un ilícito de carácter penal”, dice. Y afirma que “está claro que intentaron dejar al paciente librado a su propia suerte, cuando no facilitar las condiciones para su deceso”.

Medina egresó de la sala de cuidados intensivos ayer miércoles 11 y escribió un mensaje a distintos grupos de WhatsApp: “Agradezco a todos los camaradas por sus saludos y buenos deseos. En el día de hoy me dieron el alta de CTI 1 y me trasladaron a una sala en el piso 5 del nosocomio. Además, se realizó una denuncia penal por intento de homicidio ante la Seccional Policial 13ra”.