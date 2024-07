Los outsiders y su “falsedad ética”

Para esta campaña electoral se presentan como candidatos personas que no eran parte del sistema político. Los empresarios Edgardo Novick y Juan Sartori son casos de postulantes que se muestran como outsiders que quieren correr la carrera por la presidencia. Este fue uno de los temas por los que fueron consultados Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle durante el debate realizado en Búsqueda . Pero solo hubo una respuesta. Lacalle Pou desactivó rápidamente cualquier discusión. “La hago corta: no me corresponde hablar de otros candidatos”, zanjó.

La figura del outsider no convence a Sanguinetti. Puso como ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Es un político populista que se metió en el Partido Republicano, que de algún modo es una garantía. A mí no me gusta nada Trump, no me gusta el estilo de la agresividad, del maltrato. Pero así como creo que es un político populista, el régimen no va a ser populista, en primer lugar por el propio partido y luego por la institucionalidad norteamericana, que es muy fuerte”.