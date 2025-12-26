¡Hola !

Ágatha Ruiz de la Prada presentó su universo de color y libertad creativa

La diseñadora española presentó su muestra en el Museo Torres García y compartió un encuentro con el público en el Centro Cultural de España

Ágatha Ruiz de la Prada.

Ágatha Ruiz de la Prada.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Consejero cultural y científico de la Embajada de España Juan Manuel López Urdiales, Ágatha Ruiz de la Prada y cónsul de España Juan Carlos Gafo.

Consejero cultural y científico de la Embajada de España Juan Manuel López Urdiales, Ágatha Ruiz de la Prada y cónsul de España Juan Carlos Gafo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Valentina Tucci y Soledad Ordeix.

Valentina Tucci y Soledad Ordeix.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Cecilia Regules, Adriana Zambrano, Mónica Nicolich, Sara Alaga y Sofía Herrán.

Cecilia Regules, Adriana Zambrano, Mónica Nicolich, Sara Alaga y Sofía Herrán.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Pilar Abreu y Majela Rospide.

Pilar Abreu y Majela Rospide.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mara Moya, Alma Varela y María Amado.

Mara Moya, Alma Varela y María Amado.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alexandra Morgan y Lina Pacella.

Alexandra Morgan y Lina Pacella.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Con su energía característica y una estética que desborda color, Ágatha Ruiz de la Prada llegó a Montevideo para compartir una retrospectiva que recorre cuatro décadas de creación y una forma de entender la moda como territorio de libertad. La diseñadora española inauguró su muestra en el Museo Torres García y, como parte de su visita al país, mantuvo un encuentro con el público durante una presentación en el auditorio del Centro Cultural de España (CCE), el jueves 18, donde habló de su recorrido, sus procesos y su vínculo con el arte.

Durante su paso por Uruguay, la diseñadora dedicó palabras de especial reconocimiento al expresidente José Mujica, a quien definió como “una de las personas más coherentes y admirables” que ha conocido, “alguien que representa una manera profundamente humana de entender la política”.

Sobre su obra, Ruiz de la Prada explicó que la exposición “no es un recorrido cronológico, sino una reunión de piezas que conversan entre sí, como si fueran viejas amigas”, y señaló que mostrarla en este contexto tiene para ella un valor especial: “Siempre soñé con exponer junto a Torres García. Sentía que mi trabajo podía dialogar con el suyo desde la emoción y la libertad”.

La muestra, que reúne piezas emblemáticas de distintas etapas de su carrera junto con producciones recientes, propone un recorrido visual por su inconfundible universo estético: formas audaces, colores intensos, símbolos reconocibles y una mirada optimista sobre el diseño como motor de identidad. Más allá de las prendas, el recorrido incorpora materiales gráficos, bocetos y afiches que permiten comprender el proceso creativo detrás de cada colección.

Fiel a su espíritu, la diseñadora alentó al público a usar la moda como una herramienta de expresión personal: “Hay que atreverse a vestirse con libertad, a no tener miedo al color ni a ser distinto”, afirmó, y agregó: “La ropa comunica quiénes somos, y eso es maravilloso”.

Al finalizar la presentación, varias asistentes le realizaron preguntas y se acercaron a saludarla en un intercambio cercano que se extendió con fotos y charlas informales.

