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Alcance celebró 30 años con una mirada sobre el futuro de los cuidados

La empresa presentó junto a Cifra un estudio nacional que explora cómo viven los uruguayos el cuidado y qué alternativas imaginan para el futuro

Gerenta general María Inés García, director Gabriel García y gerenta de&nbsp;Experiencia de Servicios Alejandra García.

Gerenta general María Inés García, director Gabriel García y gerenta de Experiencia de Servicios Alejandra García.

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Mauricio Rodríguez
Directora de Cifra Mariana Pomiés, Pilar Sordo y Victoria Rodríguez.

Directora de Cifra Mariana Pomiés, Pilar Sordo y Victoria Rodríguez.

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Mauricio Rodríguez
De Marketing y Comunicación de Alcance: asistente Andrés Correa, jefa Natalia&nbsp;Brogliatti y asistenta Giannina Santullo.

De Marketing y Comunicación de Alcance: asistente Andrés Correa, jefa Natalia Brogliatti y asistenta Giannina Santullo.

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Mauricio Rodríguez
De Alcance: supervisora de RSE Jackeline Buceta y gerenta&nbsp;comercial Andrea Pérez.

De Alcance: supervisora de RSE Jackeline Buceta y gerenta comercial Andrea Pérez.

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Mauricio Rodríguez
Magdalena Álvarez, Ana Inés Villegas y Javier Pollero.

Magdalena Álvarez, Ana Inés Villegas y Javier Pollero.

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Milagros Lamboglia, Cristina Giuria y Adriana Gioscia.

Milagros Lamboglia, Cristina Giuria y Adriana Gioscia.

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Sandra Mansino y Alicia Leoncini.

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Alfredo Álvarez, Mariana Carriquiry y Alfredo Álvarez Lasa.

Alfredo Álvarez, Mariana Carriquiry y Alfredo Álvarez Lasa.

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Mauricio Rodríguez
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Por Branded Content

¿Quién nos cuidará cuando necesitemos ayuda? ¿Cómo queremos vivir la vejez y qué lugar esperamos que ocupe nuestra familia? Estas preguntas forman parte de los desafíos que plantea una sociedad cada vez más longeva y son el punto de partida del estudio desarrollado por Alcance Servicio de Compañía junto con la consultora Cifra, cuyos resultados se presentaron en el marco de los 30 años de Alcance.

La celebración fue el jueves 29 de octubre en Pier 21, el nuevo complejo gastronómico y de eventos ubicado en la rambla Mahatma Gandhi. Allí, los invitados se reunieron para celebrar pero también para reflexionar. La investigación, basada en una encuesta realizada a 803 adultos de todo el país, permitió conocer las percepciones y las expectativas de los uruguayos frente al cuidado, la autonomía y las distintas alternativas de apoyo. Entre sus principales hallazgos, aparece una tensión significativa: mientras la familia constituye hoy la principal red de apoyo, muchas personas preferirían resolver de otra manera sus necesidades de cuidado en el futuro.

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Algunos resultados destacados fueron que el 59% de las personas que actualmente necesitan ayuda para realizar actividades cotidianas la reciben de su familia. El 63% preferiría no recibir ayuda de sus familiares en la vejez y resolver ese apoyo de otra forma. El 51% contrataría un servicio de acompañantes si un familiar necesitara más ayuda de la que puede brindarle y contara con recursos económicos. Mientras que el 63% de los adultos cuida actualmente a alguien o lo ha hecho en el pasado, lo que muestra la extensión de la experiencia de cuidado en la sociedad uruguaya.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, señaló que el concepto de la familia como tal sigue siendo central en el cuidado, “pero muchas personas prefieren no depender de ella cuando lleguen a la vejez”. Esa diferencia “invita a pensar cómo queremos” las personas “resolver los cuidados en el futuro”.

La instancia de presentación contó, además, con la presencia de la psicóloga y conferencista chilena Pilar Sordo, quien aportó una mirada humana y emocional sobre los principales resultados, vinculándolos con las experiencias, los vínculos y los desafíos de la vida cotidiana. En su disertación, que se extendió durante casi una hora, Sordo combinó su característico sentido del humor con una mirada profunda sobre temas sensibles que interpelan a muchas personas. A través de una dinámica entretenida, logró abordar cuestiones complejas con naturalidad, sin dejar de invitar a la reflexión y al aprendizaje de los presentes. Sostuvo que “necesitar ayuda no significa perder autonomía”. “El desafío es encontrar formas de cuidarnos sin que el cuidado se convierta en una carga para nuestros seres queridos”, reflexionó.

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