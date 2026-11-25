La publicación recoge aprendizajes de su trayectoria personal y empresarial, con una marcada influencia de la cultura japonesa

¿Qué queda de una vida después de tantos éxitos, fracasos y decisiones? Esa fue una de las reflexiones que llevaron a Alejandro Curcio a dar forma a CEO de tu vida, el libro que presentó el martes 17 en Carrasco Yacht North Shore. La cultura japonesa, que tuvo una influencia importante en la creación de la obra, también marcó la ambientación del encuentro. Los invitados llegaron a un espacio decorado con referencias al país asiático y pudieron llevarse un señalador personalizado, con sus nombres escritos a mano en caligrafía japonesa.

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La jornada continuó con la proyección de un video y las palabras de Curcio, quien contó que la idea del libro surgió durante un viaje a Japón. Mientras caminaba por una playa, encontró un momento de silencio para mirar hacia atrás y preguntarse qué había aprendido realmente de su recorrido y cuáles de esas experiencias valía la pena transmitir. En su relato recordó sus primeros años al frente de la empresa familiar, los proyectos que construyó y también las dificultades que atravesó, entre ellas una profunda crisis empresarial.

A partir de esas vivencias, reunió las 51 reglas que dan forma a la publicación. Lejos de proponer un manual de negocios, Curcio planteó que todos tenemos algo más que administrar que una empresa: nuestro tiempo, las emociones, las decisiones, las relaciones y, en definitiva, nuestra propia vida. Cada regla parte de una historia personal y termina con una reflexión y una invitación a llevar ese aprendizaje a la práctica.