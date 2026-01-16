Alta costura con propósito: así fue Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida

Carmen De los Santos y Claudia Ramírez con Catalina y Julieta Larrosa.

El lunes 12, cuando el calor empezaba a ceder y el cielo se volvía ese azul profundo tan propio del verano, los jardines del Jean Clevers Parque Hotel se transformaron en escenario de una noche especial de la temporada. No fue solo un desfile: fue una velada en la que la estética, la emoción y la solidaridad caminaron juntas en una nueva edición de Pasarela Solidaria Punta Late por la Vida, a beneficio de Cerema (centro de rehabilitación para personas con discapacidad).

Entre lagos, puentes y senderos iluminados, la pasarela fue tomando forma de manera casi natural, integrada al paisaje del hotel, mientras el público se acomodaba alrededor, copa en mano y expectante. La conducción de Eunice Castro marcó el pulso de la velada, con producción ejecutiva de Miriam Botello y producción de moda de Sol Miranda, en una puesta que cuidó cada detalle sin perder frescura.

Las colecciones llegaron desde distintos puntos del mapa —Argentina, Uruguay, Paraguay y Dubái— y compartieron una misma intención: celebrar la alta costura como expresión artística y, al mismo tiempo, ponerla al servicio de una causa concreta. Desfilaron creaciones de Soraya Bittar, Juan Vitto, Mario del Puerto, Ico Batista, Charo by Celeste Romero, Aisha Heller, Ibraina y Ariel Scornik, cuyas piezas despertaron aplausos y comentarios entre los invitados.

La madrina de la noche fue Elina Costantini, quien recibió una joya de Rubí Rubí y otra diseñada especialmente por Scornik, además de flores, como gesto de agradecimiento por su compromiso. Sus palabras, sencillas y sentidas, recordaron por qué Cerema ocupa un lugar tan importante en la vida de tantas familias.

Más tarde, el presidente de la institución, Gustavo Borthagaray, subrayó que Cerema se sostiene íntegramente gracias a donaciones, y que encuentros como este resultan fundamentales para seguir adelante.