Amigos del Patrimonio presentó su agenda 2026 con miras al mundo y la ciudadanía

La organización civil reunió a autoridades y diplomáticos en Palacio Santos para destacar proyectos de preservación, difusión cultural y nuevas experiencias

Rosina Zimbaro, director general de Asuntos Culturales de la Cancillería Fernando Lugris y Carmen Álvarez, de Amigos del Patrimonio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a la presentación de la Agenda 2026 de Amigos del Patrimonio, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural del Uruguay.

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La actividad se realizó en el Palacio Santos, sede de la Cancillería, ubicada sobre la avenida 18 de Julio. Autoridades del ministerio, representantes de la organización e integrantes del cuerpo diplomático se reunieron en la entrada principal del edificio para compartir un cóctel previo al inicio de la instancia oratoria, que luego se desarrolló en el patio de la planta baja.

Desde hace varios años, Amigos del Patrimonio impulsa distintas iniciativas orientadas a acercar a la ciudadanía a los bienes históricos, arquitectónicos y culturales que forman parte de la identidad colectiva del país. A través de publicaciones, actividades culturales, visitas guiadas, investigaciones y programas educativos, la institución busca fortalecer el conocimiento, la valoración y el compromiso social con la protección y conservación del patrimonio.

La presentación se enmarcó, además, en la temporada 2026 de Diplomacia Cultural del Palacio Santos, que este año se desarrolla bajo el lema “Cancillería de puertas abiertas”. La propuesta tiene como objetivo abrir este edificio histórico a la ciudadanía y promover un mayor vínculo entre la diplomacia, la cultura y el patrimonio.

Durante la actividad, el director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, Fernando Lugris, agradeció especialmente el trabajo sostenido de la organización civil y destacó su aporte a la sensibilización pública sobre la importancia del legado cultural del país. En ese sentido, señaló que el patrimonio “nos pertenece a todos” y remarcó la necesidad de trabajar desde distintos ámbitos para impulsar la puesta en valor y el rejuvenecimiento de los patrimonios más antiguos y significativos de la nación.