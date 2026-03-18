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Amigos del Patrimonio presentó su agenda 2026 con miras al mundo y la ciudadanía

La organización civil reunió a autoridades y diplomáticos en Palacio Santos para destacar proyectos de preservación, difusión cultural y nuevas experiencias

Rosina Zimbaro, director general de Asuntos Culturales de la CancilleríaFernando Lugris y Carmen Álvarez, de Amigos del Patrimonio.&nbsp;

Rosina Zimbaro, director general de Asuntos Culturales de la Cancillería Fernando Lugris y Carmen Álvarez, de Amigos del Patrimonio. 

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Gastón de Armas
Embajador de Italia Fabrizio Petri y Gisela Carlomagno.&nbsp;

Embajador de Italia Fabrizio Petri y Gisela Carlomagno. 

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Gastón de Armas
María del Luján Flores, Susana Mainero y Juan Veltroni.&nbsp;

María del Luján Flores, Susana Mainero y Juan Veltroni. 

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Gastón de Armas
Mateo Samuelle con el director adjunto de Protocolo y Ceremonial deCancillería Juan Pablo Wallace.&nbsp;

Mateo Samuelle con el director adjunto de Protocolo y Ceremonial de Cancillería Juan Pablo Wallace. 

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Gastón de Armas
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a la presentación de la Agenda 2026 de Amigos del Patrimonio, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural del Uruguay.

La actividad se realizó en el Palacio Santos, sede de la Cancillería, ubicada sobre la avenida 18 de Julio. Autoridades del ministerio, representantes de la organización e integrantes del cuerpo diplomático se reunieron en la entrada principal del edificio para compartir un cóctel previo al inicio de la instancia oratoria, que luego se desarrolló en el patio de la planta baja.

Desde hace varios años, Amigos del Patrimonio impulsa distintas iniciativas orientadas a acercar a la ciudadanía a los bienes históricos, arquitectónicos y culturales que forman parte de la identidad colectiva del país. A través de publicaciones, actividades culturales, visitas guiadas, investigaciones y programas educativos, la institución busca fortalecer el conocimiento, la valoración y el compromiso social con la protección y conservación del patrimonio.

La presentación se enmarcó, además, en la temporada 2026 de Diplomacia Cultural del Palacio Santos, que este año se desarrolla bajo el lema “Cancillería de puertas abiertas”. La propuesta tiene como objetivo abrir este edificio histórico a la ciudadanía y promover un mayor vínculo entre la diplomacia, la cultura y el patrimonio.

Durante la actividad, el director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, Fernando Lugris, agradeció especialmente el trabajo sostenido de la organización civil y destacó su aporte a la sensibilización pública sobre la importancia del legado cultural del país. En ese sentido, señaló que el patrimonio “nos pertenece a todos” y remarcó la necesidad de trabajar desde distintos ámbitos para impulsar la puesta en valor y el rejuvenecimiento de los patrimonios más antiguos y significativos de la nación.

Una de las novedades más destacadas anunciadas por la representante de Amigos del Patrimonio Carmen Álvarez fue que la asociación realizará por primera vez un viaje internacional como parte de su agenda anual. La iniciativa tiene como objetivo ampliar la mirada sobre la preservación cultural y permitir a los socios conocer de cerca experiencias de conservación y puesta en valor del patrimonio en otros países.

Según explicó, este proyecto busca fortalecer el intercambio cultural y enriquecer la comprensión del patrimonio más allá de las fronteras nacionales, generando instancias de aprendizaje y reflexión sobre diferentes modelos de gestión patrimonial.

Para profundizar en los detalles de esta propuesta, el lunes 20 de abril se realizará una presentación especial en el Club Uruguay. Allí se brindará información ampliada sobre el destino elegido, el enfoque cultural del viaje y las actividades previstas para quienes participen de esta experiencia que se incorpora por primera vez a la agenda de la institución.

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