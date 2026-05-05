5 series sobre la maternidad en todas sus versiones

En la previa del Día de la Madre, el streaming se vuelve un buen aliado para reflexionar sobre ese vínculo desde distintos ángulos. Lejos de los estereotipos de supermamás, estas cinco series recorren las múltiples formas de maternar: con humor, con dudas, con contradicciones y también con ese amor que, aun en medio del caos, siempre encuentra su lugar.

En esta comedia canadiense de siete temporadas, cuatro amigas intentan sostener sus carreras profesionales sin descuidar la crianza de sus hijos ni su vida social. La protagonista es Kate Foster (Catherine Reitman, también co-directora), una profesional destacada en su rubro y con habilidades de liderazgo innatas, pero que lucha por mantener ese lugar y estar presente en la vida de sus hijos. Esas contradicciones y ambivalencias que vive toda madre son el núcleo de Workin' Moms. Además, crisis de identidad, oportunidades laborales, depresión posparto y embarazos inesperados. La serie se sirve del humor como forma de decir lo que muchas veces nadie dice: que maternar también implica dudar, frustrarse y tomar decisiones incómodas.

El posparto, con todo lo que tiene de desconcierto, es el punto de partida de esta serie australiana de dos temporadas (con siete y seis episodios respectivamente). Audrey, madre primeriza, llega a un grupo de apoyo donde conviven historias de partos traumáticos, noches sin dormir y una sensación compartida de haber perdido el eje. Entre la falta de sostén y los vínculos que se reconfiguran, The Letdown construye un retrato sensible y honesto de los primeros meses de crianza, con momentos incómodos y otros entrañables.

Disponible en Netflix.

Vientre funcional

Vientre funcional_Netflix Netflix

Una pareja que no logra concebir de forma natural decide recurrir a la subrogación de vientre, pero pronto queda claro que el verdadero conflicto no está en el proceso médico sino en los vínculos que se tejen alrededor de ellos. Cuando entra en escena la mujer que llevará adelante el embarazo, la historia se desplaza hacia un terreno más íntimo, donde las emociones, las expectativas y las diferencias sociales empiezan a ganar peso. Si bien el vínculo maternal quizás no sea el eje central de la serie, Vientre funcional sí aborda conflictos humanos, femeninos, la infertilidad con la angustia que puede generar, y sus coletazos en la pareja y otros vínculos. La serie es de origen israelí y consta de una sola temporada de ocho episodios.

Disponible en Netflix.

Pequeñas victorias

Pequeñas Victorias_Prime Video Prime Video

En 2019, la señal de televisión argentina Telefé emitió por primera vez la telenovela Pequeña Victoria. En 2021, Prime Video estrenó una secuela que continúa la historia original seis años después. En Pequeñas victorias (ahora en plural), la protagonista (Lola Loyacono) creció, y con ella también los desafíos de las mujeres que la crían. El inicio de la etapa escolar funciona como disparador para que sus madres enfrenten cuestiones que habían quedado en pausa: deseos personales, conflictos no resueltos y la necesidad de redefinir quiénes son más allá de la maternidad. Con un elenco que se completa con Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña, Facundo Arana, Alan Sabbagh, Juan Leyrado, Miriam Odorico y Joaquín Rescigno, la serie pone el acento en la construcción de familia y en las distintas formas posibles de habitar ese rol. Son 10 episodios en una sola temporada.

Disponible en Prime Video.

Better Things

Better things_Disney Disney+

Una madre soltera, tres hijas y una rutina que nunca termina de acomodarse. Así se construye el universo de esta serie que combina humor y momentos introspectivos. Su protagonista, Sam Fox, navega la crianza, el trabajo y los vínculos familiares —incluida el suyo con su madre— con una mirada lúcida y a la vez caótica. Con escenas que reflejan momentos cotidianos, las cinco temporadas de Better Things logran capturar la maternidad en su estado más puro: como algo imperfecto y cambiante.

Disponible en Disney+.