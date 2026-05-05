Tras el éxito de la primera temporada, vuelve a El Galpón 'Buenas noches Ernesto'

Tras su primera temporada casi cien por ciento agotada, el Teatro El Galpón reestrena Buenas Noches Ernesto, una propuesta que aborda la búsqueda de la identidad desde una mirada sensible y contemporánea.
Escrita y dirigida por Mauricio Silva, la obra gira en torno a la muerte de Ernesto Mascardi, un ícono televisivo y conductor de un famoso programa, y los cambios que ocasiona su ausencia
Tras su primera temporada casi cien por ciento agotada, el Teatro El Galpón reestrena Buenas Noches Ernesto, una propuesta que aborda la búsqueda de la identidad desde una mirada sensible y contemporánea.
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La obra gira en torno a la muerte de Ernesto Mascardi, un ícono televisivo y conductor del famoso programa Buenas Noches Ernesto, y las transformaciones que surgen a partir de su ausencia.
Ernesto era una figura tan querida, que su muerte dejó devastado a su equipo y a gran parte del público. Para los integrantes del programa, la nueva etapa supondrá un doble desafío: no solo deberán adaptarse a la llegada del nuevo presentador, sino que además comenzarán a experimentar inquietantes apariciones del difunto.
Mientras tanto, el fanático número uno de Ernesto se propone descubrir qué hay realmente detrás de la muerte de su ídolo.
Escrita y dirigida por Mauricio Silva, la obra propone una experiencia que combina humor ácido y drama cotidiano, explorando los vínculos, las pérdidas y las transformaciones a partir de la ausencia.
Miércoles 6 y 13 y jueves 7 y 14 de mayo, a las 20.30 horas, en Teatro El Galpón. Entradas a 600 pesos, a la venta en RedTickets y en boletería de la sala.