Ana Durán celebró dos décadas en Canal 10 con una emotiva ceremonia
El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio del cariño que los une, y su esposo Mario Negro Durán contó que esperan su octavo bisnieto
Ana Durán con su esposo Mario Durán, con quien lleva 63 años de casada.
FOTO
El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio como amigo de Ana.
FOTO
Karen Jawetz, Ana y Mario Durán y María Estela Moreno.
FOTO
Noelia Etcheverry e Iñaki Abadie fueron los conductores de la ceremonia.
FOTO
En Magnolio Sala, Ana Durán festejó sus 20 años en Canal 10 junto con un grupo de familiares, amigos, clientes y televidentes. La ceremonia, conducida por Noelia Etcheverry e Iñaki Abadie, comenzó con un repaso de su trayectoria con imágenes de sus programas y palabras de compañeros como Emilia Díaz, Nano Folle, Manuela da Silveira, Magui Correa, Alfredo Dante, Carolina García y Danilo Tegaldo.
Además, algunos invitados especiales se sumaron a la charla entre Ana y los conductores en el escenario. El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio del cariño que los une, y luego su esposo, Mario Negro Durán, con quien cumplió 63 años de casada, contó que esperan su octavo bisnieto. Saludos de felicitaciones llegaron desde todas partes del mundo a través de videos que emocionaron a Ana.
La anécdota más divertida se dio cuando el movilero de La mañana en casa, Shulay Cabrera, irrumpió en la sala para salir al aire por Canal 10. Su compañera del programa Secretos de Ana Durán Euge Denes también compartió algunas historias del detrás de cámaras, y para culminar la jornada sus productoras María Estela Moreno y Karen Jawetz le obsequiaron flores y le agradecieron por tantos años de trabajo, inspiración y dedicación.
Entre aplausos y amigos, como Sara Perrone, Petru Valensky, Leticia Cicero y Claudia Fernández, celebraron el momento junto con la familia de Clarita Berenbau, lo que emocionó a la homenajeada.