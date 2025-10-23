¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Ana Durán celebró dos décadas en Canal 10 con una emotiva ceremonia

El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio del cariño que los une, y su esposo Mario Negro Durán contó que esperan su octavo bisnieto

Ana Durán con su esposo Mario Durán, con quien lleva 63 años de casada.

Ana Durán con su esposo Mario Durán, con quien lleva 63 años de casada.

FOTO

El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio como amigo de Ana.

El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio como amigo de Ana.

FOTO

Karen Jawetz, Ana y Mario Durán y María Estela Moreno.

Karen Jawetz, Ana y Mario Durán y María Estela Moreno.

FOTO

Noelia Etcheverry e Iñaki Abadie fueron los conductores de la ceremonia.&nbsp;

Noelia Etcheverry e Iñaki Abadie fueron los conductores de la ceremonia. 

FOTO

En Magnolio Sala, Ana Durán festejó sus 20 años en Canal 10 junto con un grupo de familiares, amigos, clientes y televidentes. La ceremonia, conducida por Noelia Etcheverry e Iñaki Abadie, comenzó con un repaso de su trayectoria con imágenes de sus programas y palabras de compañeros como Emilia Díaz, Nano Folle, Manuela da Silveira, Magui Correa, Alfredo Dante, Carolina García y Danilo Tegaldo.

Además, algunos invitados especiales se sumaron a la charla entre Ana y los conductores en el escenario. El cura Juan Andrés Verde brindó su testimonio del cariño que los une, y luego su esposo, Mario Negro Durán, con quien cumplió 63 años de casada, contó que esperan su octavo bisnieto. Saludos de felicitaciones llegaron desde todas partes del mundo a través de videos que emocionaron a Ana.

Leé además

Jackie Rodríguez Stratta.
Obituario

Murió Jackie Rodríguez Stratta, reconocido divulgador cinematográfico

Por Redacción Búsqueda

La anécdota más divertida se dio cuando el movilero de La mañana en casa, Shulay Cabrera, irrumpió en la sala para salir al aire por Canal 10. Su compañera del programa Secretos de Ana Durán Euge Denes también compartió algunas historias del detrás de cámaras, y para culminar la jornada sus productoras María Estela Moreno y Karen Jawetz le obsequiaron flores y le agradecieron por tantos años de trabajo, inspiración y dedicación.

Entre aplausos y amigos, como Sara Perrone, Petru Valensky, Leticia Cicero y Claudia Fernández, celebraron el momento junto con la familia de Clarita Berenbau, lo que emocionó a la homenajeada.

Selección semanal
Intendencia de Canelones

Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
Innovación

La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

Por Lucía Cuberos
Polémica

Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

Por Redacción Búsqueda
Salud

El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

Por Martín Mocoroa

TE PUEDE INTERESAR

Luciano Cáceres

Luciano Cáceres: “La actuación te obliga a conocer tus límites”

Por Rosana Zinola
El salón de actos, construido sobre 1910 por el arquitecto Jacobo Vásquez Varela e inspirado en la Facultad de Medicina de París, con su cúpula, columnas y butacas de época, ya no está en condiciones de ser escenario de conferencias, ceremonias de recibimiento o recitales por y para la comunidad médica.

Comenzó una campaña para la restauración de la Facultad de Medicina, que cumple 150 años

Por Redacción Galería
La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo
Video

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo

Por Redacción Galería