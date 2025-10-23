Murió Jackie Rodríguez Stratta, reconocido divulgador cinematográfico

Jackie Rodríguez Stratta, una de las figuras más reconocidas del periodismo de espectáculos en Uruguay tras una carrera de más de cuarenta años, murió el pasado martes a los 75 años como consecuencia de complicaciones derivadas de una afección cardíaca.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ejerció como periodista, crítico de cine, locutor, publicista y productor, y así forjó una trayectoria que lo consolidó como uno de los comunicadores uruguayos con amplia presencia en el circuito de festivales cinematográficos internacionales.

Durante años, mantuvo una intensa agenda que lo convirtió en asistente asiduo a los festivales de Cannes, San Sebastián y Berlín, a los que sumó la cobertura de los Premios Oscar en dos ocasiones. Desde esos eventos entrevistó a figuras emblemáticas del cine del siglo XX como Morgan Freeman y Julia Roberts. El caudal de anécdotas que atesoraba transformaba cualquier diálogo con él en una crónica de varias décadas de Hollywood.

Su profesión estuvo marcada por una frase que se convertiría en su sello personal: "Y va… en varias salas". La muletilla, popularizada durante su histórico segmento en el noticiero central de Subrayado en Canal 10, trascendió el ámbito informativo para instalarse en el imaginario colectivo como un sinónimo de estreno cinematográfico. Ese recurso, considerado disruptivo en el contexto serio de un informativo, nació de forma espontánea durante una grabación. Aunque Rodríguez Stratta quiso eliminarla, su editor insistió en conservarla. Poco después, la gente ya la repetía en la calle y el accidente se convirtió en insignia.

La relación de Rodríguez Stratta con el cine fue temprana y determinante. Quedó huérfano en su infancia y fue criado por su abuela, quien le inculcó la pasión por el séptimo arte llevándolo a funciones nocturnas. Esas salidas, seguidas de conversaciones sobre las películas, forjaron en él un criterio con el que luego intentaría ir más allá del mero repaso del argumento de una película. Durante su adolescencia, perdió el primer año de liceo por priorizar el cine sobre las clases, una anécdota que él mismo solía evocar como parte de su formación atípica.

Su trayectoria profesional fue polifacética antes de establecerse en los medios. Incursionó en el teatro, trabajó en un banco y hasta tuvo un negocio de fotografía. Su ingreso a la televisión se produjo en Canal 4 como productor, para luego pasar a Canal 5, donde consideró haber recibido su verdadera escuela frente a las cámaras. Fue en ese canal donde debutó en la conducción de Detrás de la pantalla junto a Yamandú Marichal, programa que luego pasaría a Canal 10.

Su paso por la publicidad, al frente de la agencia Esquema, le proporcionó las herramientas para idear campañas de promoción innovadoras para su tiempo, como disfrazar a un actor de King Kong u organizar una puesta en escena con figuras de mafiosos para el estreno de El Padrino.

Stratta siempre se definió como un divulgador de cine más que como un crítico tradicional. "Yo disfruto hasta de las películas malas, y me critican por eso" dijo en 2020 en una entrevista a Galería. En una época anterior a la digitalización, su opinión era considerada una referencia para los cinéfilos uruguayos. Su capacidad para conseguir entrevistas con estrellas de Hollywood se basó en la perseverancia y en varias picardías de las que se enorgullecía. Aprendió a ser conciso, a priorizar preguntas que generaran complicidad y a valerse de su carisma para superar el desconocimiento inicial sobre Uruguay. Contó con la asistencia fundamental de su esposa, Esther Cañas, quien trabajó como su productora durante décadas, y con contactos clave dentro de la industria.

Entre las anécdotas que más recordaba de su extensa labor se encuentra la vez que Jack Nicholson, en un gesto de humor, levantó una silla como si se la fuera a lanzar tras una pregunta sobre sus lentes oscuros, o cuando Tom Hanks rompió el protocolo para tomarse una fotografía con él, un gesto que el uruguayo siempre atesoró.

Rodríguez Stratta mantuvo, hasta sus últimos días, un compromiso activo con la divulgación cinematográfica a través de su taller de cine interactivo, una iniciativa que entendía como una devolución al público de toda su experiencia. El taller, que cumplía cinco años, no pretendía formar críticos, sino servir como un espacio de exploración por diversos géneros, enriquecido con anécdotas de sus viajes y con la participación de profesionales locales. Era una actividad que representaba la culminación de una vida dedicada no solo a ver cine, sino a compartir ese entusiasmo por lo sucedido dentro de la pantalla grande.