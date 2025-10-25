El discurso de la princesa Leonor, su mensaje para Serena Williams y su llamado a "volver a lo esencial"

"Leonor ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando pruebas de madurez y sensibilidad y con un papel más activo en la vida pública. En consecuencia, me corresponde ir cediéndole este espacio. Naturalmente, lo digo con emoción de padre y con emoción de rey", dijo Felipe VI, visiblemente emocionado al tomar la palabra en los Premios Princesa de Asturias 2025. A pocos metros, desde un panel y con los ojos vidriosos lo escuchaba su hija, la princesa que cada día adquiere más responsabilidades como futura heredera de la corona española.
Denominados de esta manera en alusión a Leonor, primogénita del rey, los premios que hasta 2014 se llamaron Príncipe de Asturias se destinan a reconocer el trabajo científico, cultural, social y humano realizado por personas o instituciones del ámbito español e internacional.
Premios princesa de asturias
Los Premios Princesa de Asturias se realizaron en el Teatro Campoamor, en Oviedo (España).
AFP
Esta vez la princesa dio el discurso de cierre de la ceremonia, y rompió el hielo desde el comienzo. "Permítanme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, escriba una carta a cada premiado. Los invito a que asistan a este 'envío postal de viva voz', a esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo, entre los premiados y yo". En tono jocoso, la princesa dijo que, "aun siendo de la generación Z", caracterizada por crecer en una era de "economía de la atención", intentaría esta vez retener el interés en sus palabras de todo el teatro. "Lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una x y un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más", sostuvo, lo que provocó la risa de sus padres.
Serena Williams
Serena Williams recibió el premio Princesa de Asturias del Deporte 2025.
AFP
Uno de los mensajes a los galardonados más conmovedores fue el que dedicó a Serena Williams. "Nadie entendería el tenis sin ti. Lo transformaste en un deporte más rápido y explosivo, en una forma de vivir, en la que tuviste que desafiar muchas convenciones", expresó. Lo más emotivo, no obstante, fue su mención al vínculo con su hermana, Venus, y su identificación con respecto a la relación con su propia hermana, la infanta Sofía. "Es bonito lo que decís, que sin Venus no habría Serena. Las hermanas cómplices son nuestras aliadas y compañeras de viaje", concluyó.
Además de reconocer a los premiados, Leonor aprovechó su protagonismo para hablar sobre la "complejidad" de los tiempos que corren, y la "necesidad de volver a lo esencial", como el respeto a quienes piensan diferente, valorar la diversidad, reivindicar el rol de los docentes y entender que la educación obligatoria es una etapa decisiva. También hizo hincapié en la responsabilidad social y en la importancia de no desatender a los más vulnerables, como los jóvenes que buscan un empleo y hogar, los mayores que no quieren vivir en soledad y los "niños y niñas en riesgo de pobreza".