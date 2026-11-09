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Antel Campus Party 2026 reunió a cientos de jóvenes y emprendedores en su primera edición en el Antel Arena

El festival de tecnología, innovación, ciencia y gaming cambió su tradicional sede del Latu por el Antel Arena, con dos jornadas de charlas, talleres y experiencias para acercar las nuevas tendencias a las próximas generaciones

Gerenta general de Antel Laura Saldanha, vicepresidente de Antel Pablo Álvarez, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas, presidente de Antel Alejandro Paz, director de Campus Party Ever Miguez y directora de Antel Laura Raffo.

Gerenta general de Antel Laura Saldanha, vicepresidente de Antel Pablo Álvarez, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas, presidente de Antel Alejandro Paz, director de Campus Party Ever Miguez y directora de Antel Laura Raffo.

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Florencia Malo y Virginia Geninazzi.

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Alex Irías y Guillermo Blaquier.

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Asier Arranz y Verónica Silva Cortes.

Asier Arranz y Verónica Silva Cortes.

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Lucila Castillo
Presidente de Antel Alejandro Paz y directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas junto al robot humanoide Sintax.&nbsp;

Presidente de Antel Alejandro Paz y directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas junto al robot humanoide Sintax. 

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Lucila Castillo
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La tecnología avanza a un ritmo que obliga a repensar cómo trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. En ese escenario, cientos de adolescentes, jóvenes y emprendedores se dieron cita en una nueva edición del Antel Campus Party, que por primera vez tuvo como escenario el Antel Arena y convirtió sus espacios en un punto de encuentro para la innovación, el conocimiento y el entretenimiento.

El festival internacional, dedicado a la tecnología, la ciencia, el emprendedurismo y el gaming, se desarrolló el viernes 30 y sábado 31 de octubre, con una programación que combinó conferencias, actividades prácticas y espacios de intercambio.

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La bienvenida estuvo a cargo de Sintax, el robot humanoide de ITC Robotics Lab, que recibió a los asistentes antes de dar paso a las palabras de las autoridades. El presidente de Antel, Alejandro Paz, destacó que el Antel Arena era un escenario ideal para albergar el encuentro y subrayó el papel de la empresa pública en acercar la tecnología a toda la población. También expresó su satisfacción por la presencia de tantos jóvenes, estudiantes y emprendedores interesados en aprender, desarrollar ideas e innovar.

A lo largo de las dos jornadas, expositores nacionales e internacionales abordaron algunos de los principales desafíos que plantea la transformación tecnológica. La inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la educación en la era digital, las nuevas oportunidades para emprender y el desarrollo de la industria del gaming formaron parte de una agenda pensada para acercar distintas perspectivas sobre los cambios que ya están transformando la sociedad.

La propuesta también invitó a pasar de la teoría a la práctica mediante áreas de workshops, donde los participantes pudieron experimentar y trabajar sobre sus propias ideas.

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