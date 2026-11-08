León XIV en Florida, una misa marcada por el calor y la emoción

A las 4 de la mañana Mónica puso un pie en un ómnibus que la llevó a presenciar la santa misa de León XIV en Florida . El madrugón no la eximió de un ingreso lento a la plaza Asamblea, donde, como si se tratara del Lollapalooza, ya había muchos “haciendo valla”. Tres monjas peruanas casi no durmieron para llegar a las 3 de la mañana, mientras que Baltasar, catequista de Tupambaé, salió de Cerro Largo a la 1.30 de la madrugada. “León es el tipo de papa que necesitamos en Sudamérica. Nos transmite paz, unión, humildad y fe”, asegura con convicción.

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Quien tuvo un fin de semana maratónico fue la cantante Josefina Damiani , que se presentó el viernes de noche en la vigilia en el Estadio Centenario y este domingo, desde bien temprano en la mañana, estuvo entreteniendo en la plaza de Florida con su música. “Siento mucha alegría, es impresionante lo que se vive. Me genera una emoción enorme poder cantarle a nuestra patrona, la Virgen de los Treinta y Tres”, subrayó.

A metros de ella, un hombre se destacaba envuelto en una enorme bandera de Paraguay. Buscaba visibilizar la crisis financiera de su país tras la quiebra de un banco y pedir por sus compatriotas. El carácter internacional del evento se percibía a través de banderas y acentos, pero especialmente en una sala de prensa en la que se hablaba castellano, italiano, inglés y portugués.

En la periferia del predio, convivían optimistas que pretendían vender un choripán a la hora del desayuno, agua caliente para el mate o un lugar en un balcón con vista a la plaza a 4.500 pesos. Entre ellos estaban también quienes, zigzagueantes, volvían a sus casas después de una noche de fiesta.

Aunque estaba repleta desde mucho antes, la plaza recién comenzó a animarse cuando se mostró en pantallas la parada previa de León XIV en Juanicó, sobre las 8.30. El anuncio de que estaba en camino animó al público, que empezaba a mostrarse entusiasmado.

Adrián Echeverriaga

Antes de la misa

Papa León, te queremos un montón. La reversión del tema que Uruguay le cantó en su momento a Juan Pablo II sonó hasta el hartazgo y se intensificó, sobre todo, cuando el papa cruzó el puente que marca el ingreso a la ciudad, donde lo esperaba un cortejo de 200 jinetes.

Sobre la avenida Batlle y Ordóñez, una madre esperaba por el papamóvil con su bebé de seis meses en brazos llamado León. “Siempre nos gustó el nombre. El nombramiento del papa fue cuando estaba embarazada y terminó siendo un impulso para que se llamara así”, explicó esta católica a Galería. Con la ayuda de quienes la rodeaban, logró captar la atención de uno de los escoltas del sumo pontífice, que tomó al niño y se lo acercó al papa, quien bendijo a su tocayo.

Adrián Echeverriaga

Quien no pudo disfrutar el momento de la misma manera fue Alex, un joven policía al que se le encomendó vigilar a los fieles, dándole la espalda al papa. Aunque el papamóvil se detuvo justo detrás de él, se mantuvo imperturbable. “Soy católico. Me cuesta una enormidad estar de espaldas, pero esto es hermoso y me siento parte a mi manera”, deslizó.

Adrián Echeverriaga

Durante la misa

La eucaristía vino acompañada del calor. Las señoras se abanicaban con el cancionero de la misa y se empezaban a escuchar algunos berrinches de niños chicos, que poco entendían el momento histórico del que estaban siendo testigos.

Adrián Echeverriaga

Un poco más allá, una adolescente se desplomó por presión baja y otros dos adultos mayores debieron ser atendidos. Más hubieran sido los afectados de no ser por la labor de los jóvenes voluntarios que sirvieron agua a fieles y trabajadores. Cuando León XIV les agradeció por su trabajo, la plaza explotó en aplausos. Se estima que hubo unos 800 voluntarios, entre los que se veían personas con alguna discapacidad física.

Para un agnóstico como el que escribe, cuya única misa fue la de graduación en un liceo católico, el momento de la procesión hacia el altar fue hipnótico. Hasta una leve brisa hizo que quienes estábamos cerca del escenario pudiéramos sentir el aroma del incienso que llevaba el papa. En ese momento se sentía una energía especial. Apenas apareció el pontífice, un hombre de unos 30 años sacó del bolsillo de su saco un anillo de compromiso y se lo entregó a su pareja, que enseguida dijo “sí”. Una algarabía se despertó alrededor.

Adrián Echeverriaga

Pero hubo dos momentos, durante la homilía, centrada en las mujeres y la fe, que no pasaron inadvertidos: cuando agradeció a madres y abuelas “por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios” y al afirmar que “un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello”.

Frente a la enorme multitud, estaba claro que a la hora de la comunión, las hostias no iban a llegar a todos. A pesar del esfuerzo de los curas dispuestos para el rito, identificados con paraguas blancos, algunos, al fondo de la plaza, agitaban los brazos con desesperación, queriendo recibir una de las 40.000 hostias elaboradas artesanalmente por las hermanas carmelitas de Montevideo y las hermanas clarisas capuchinas de Canelones.

Adrián Echeverriaga

Sobre el final de la santa misa, el líder de la Iglesia católica convirtió las palabras en aplausos al decir: “Me han dicho que aunque es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Han preparado todo muy bien. ¡Gracias de corazón!”.

Una bandera desplegada justo frente al escenario parecía responderle directamente: “León, gracias por sus mensajes llenos de vida desde que llegó a Uruguay”.