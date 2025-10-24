Antel fomenta la innovación y la tecnología en el Campus Party

Se lleva adelante una nueva edición de la feria en el Centro de Eventos del Latu

De Antel: subgerente general de Relaciones Internacionales Marcelo Ehrlich, gerenta del Área Estrategia de Comunicación Marión D'Ottone y gerente de Marketing José Carlos López.

Socio de Campus Party Ariel Casas, socio fundador de Campus Party Ever Miguez, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, gerenta general de Antel Laura Saldanha y directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas.

Por segunda vez en Montevideo, se está llevando adelante el Campus Party Antel, uno de los encuentros más importantes de innovación, creatividad y nuevas tecnologías. La convocatoria es el viernes 24 y sábado 25 en el Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Se trata de un encuentro que convoca a jóvenes, emprendedores, empresas y comunidades.

Se desarrollan conferencias, talleres interactivos y experiencias inmersivas que permiten conocer las últimas tendencias en inteligencia artificial (IA), economía digital, robótica, videojuegos y sustentabilidad. Además, se presentan casos de éxito uruguayos que posicionan al país como un hub confiable en tecnología y creatividad en América Latina. Este año el lema es “Inspirá, aprendé y emprendé”.

El stand de Antel, a la entrada de la feria, es un verdadero desafío físico. Los participantes deben adentrarse en una estructura cuadrada y cerrada para intentar desbloquear el contenido de una caja ubicada al fondo. Para lograrlo, deben sortear cuidadosamente los láseres que atraviesan el espacio, al más puro estilo Misión imposible. Si lo logran, participan de un sorteo por un celular de última generación para gaming.

En la mañana del viernes, autoridades recorrieron el lugar, entre ellas, la gerenta general de Antel, Laura Saldanha. En conversación con Galería, Saldanha dijo que la empresa del Estado quiere ser “siempre líder en tecnología”, y por eso acompaña la exposición.