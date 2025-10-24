¡Hola !

Antel fomenta la innovación y la tecnología en el Campus Party

Se lleva adelante una nueva edición de la feria en el Centro de Eventos del Latu

Socio de Campus Party Ariel Casas, socio fundador de Campus Party Ever Miguez, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, gerenta general de Antel Laura Saldanha y directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas.

Socio de Campus Party Ariel Casas, socio fundador de Campus Party Ever Miguez, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, gerenta general de Antel Laura Saldanha y directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur Lucrecia Gratas.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Antel: subgerente general de Relaciones Internacionales Marcelo Ehrlich, gerenta del Área Estrategia de Comunicación Marión D'Ottone y gerente de Marketing José Carlos López.

De Antel: subgerente general de Relaciones Internacionales Marcelo Ehrlich, gerenta del Área Estrategia de Comunicación Marión D'Ottone y gerente de Marketing José Carlos López.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Barlocco y Sebastián Vacca.

Agustina Barlocco y Sebastián Vacca.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Pérez y Natalia Antolin.

Agustina Pérez y Natalia Antolin.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mikaela González y Yuliana Posse.

Mikaela González y Yuliana Posse.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Adriana Martínez y Laura Dentone.

Adriana Martínez y Laura Dentone.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sebastián Vanzzino y Mateo Laborde.

Sebastián Vanzzino y Mateo Laborde.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandra Rienzi e Isabel Méndez.

Alejandra Rienzi e Isabel Méndez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Por segunda vez en Montevideo, se está llevando adelante el Campus Party Antel, uno de los encuentros más importantes de innovación, creatividad y nuevas tecnologías. La convocatoria es el viernes 24 y sábado 25 en el Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Se trata de un encuentro que convoca a jóvenes, emprendedores, empresas y comunidades.

Se desarrollan conferencias, talleres interactivos y experiencias inmersivas que permiten conocer las últimas tendencias en inteligencia artificial (IA), economía digital, robótica, videojuegos y sustentabilidad. Además, se presentan casos de éxito uruguayos que posicionan al país como un hub confiable en tecnología y creatividad en América Latina. Este año el lema es “Inspirá, aprendé y emprendé”.

