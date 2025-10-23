Luis Lacalle Pou fue premiado como “Personalidad Tributaria del Año” por organización antiimpuestos

The 1841 Foundation destacó las reformas introducidas al régimen de “vacación fiscal” durante el gobierno encabezado por el líder blanco

La organización The 1841 Foundation, que promueve a escala internacional los impuestos bajos y los derechos de privacidad fiscal, reconoció al expresidente Luis Lacalle Pou con el premio “Personalidad Tributaria del Año”.

La entrega fue realizada por el abogado argentino Martín Litwak, fundador y director de la institución, y tuvo lugar el martes 21 en Montevideo.

Según explicó en un comunicado difundido este jueves, la distinción, creada recientemente por The 1841 Foundation, busca reconocer a aquellas personalidades que, mediante su gestión o influencia, han contribuido de manera significativa a la implementación de políticas tributarias coherentes con los valores que promueve la organización: la libertad individual, el respeto a la privacidad y a la propiedad privada, y la competencia fiscal entre jurisdicciones.

Durante su mandato, Lacalle Pou “impulsó un modelo de país abierto, previsible y respetuoso de la seguridad jurídica, consolidando a Uruguay como un ejemplo regional en materia de estabilidad institucional y responsabilidad fiscal. Su enfoque equilibrado, que combinó la prudencia en el gasto público con políticas que fomentaron la inversión y el empleo”, refleja la visión” promovida desde The 1841 Foundation, agrega.

Entre las razones que motivaron este reconocimiento al expresidente, la organización destacó en particular su “gestión durante la pandemia” y las reformas introducidas al régimen de “vacación fiscal”, que “posicionaron al país como un destino más competitivo sin comprometer su reputación internacional”.