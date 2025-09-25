  • Cotizaciones
    Antel reafirmó su rol como socio estratégico de emprendedores y pymes

    El 10° Encuentro de Emprendedores y Pymes, organizado por Antel, buscó ofrecer herramientas y consejos a los asistentes

    Antel 2

    El miércoles 27 de agosto, en el Auditorio Mario Benedetti, Antel llevó a cabo el décimo Encuentro de Emprendedores y Pymes, una jornada que reunió a autoridades de la empresa, socios de negocios y clientes.

    El presidente de la empresa, Alejandro Paz, destacó en sus palabras de bienvenida que Antel organiza este encuentro desde hace 10 años “con el propósito de acompañar a emprendedores y pymes en el desarrollo de sus empresas”. Subrayó que “Antel no es solo proveedor de telecomunicaciones, sino que es un socio estratégico de todo el sector empresarial”.

    Uruguay instaló en 2017, en Maldonado, un cable submarino que conecta con Estados Unidos. 
    Telecomunicaciones

    Uruguay acuerda con Argentina y Brasil proteger los cables submarinos ante posibles ataques intencionales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gerenta general de Antel Laura Saldanha, directora de Antel Laura Raffo, ministra de Industria Fernanda Cardona, presidente de Antel Alejandro Paz y vicepresidente de Antel Pablo Álvarez.
    Expo Prado

    Antel sorprendió en la Expo Prado con un stand de tecnología y entretenimiento

    Por Katherine Kilian

    A la vez, en ocasión de este encuentro, el gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, presentó la nueva campaña “Estamos del mismo lado del mostrador”, dirigida a las pequeñas y medianas empresas.

    Expositores

    Uno de los objetivos de esta actividad, desde su primera edición, es dar herramientas a los asistentes para que puedan aplicarlas a sus negocios, convocando a referentes en diferentes áreas.

    10° Encuentro para Emprendedores y Pymes 27-08-25 (64)

    En este sentido, la creadora de contenido digital Viki Delgado dio recomendaciones sobre cómo crear una marca desde las redes sociales, con énfasis en el contenido fresco, auténtico, sensible y tentador.

    Por su parte, la economista Carolina Sur, autora del libro De gastadora a inversora, se refirió a la importancia de aprender a invertir.

    Finalmente, el argentino Mateo Salvatto contó su experiencia con la aplicación Háblalo, con más de 500.000 usuarios. Está diseñada para asistir a personas con discapacidades comunicacionales; puede subtitular para quienes no pueden oír y le da una voz a quienes no pueden hablar.

    Nuevos emprendedores también tuvieron un espacio para relatar sus vivencias. Así lo hicieron Ernesto Rodríguez (Indubots) y Florencia Kalfain (Lunch It), que forman parte de la incubadora Ingenio, y Laura Martaián (Mítica Joyas), que integra la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU). En estos casos, los emprendedores comentaron sus inicios, miedos, aprendizajes, expectativas y proyecciones.

    Al finalizar la actividad, se realizaron sorteos entre los participantes, quienes también pudieron acercarse a stands de diferentes marcas dispuestos en la planta baja del auditorio.

