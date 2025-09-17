¡Hola !

Antel sorprendió en la Expo Prado con un stand de tecnología y entretenimiento

La propuesta fue premiada en las categorías de tecnología, espacio interno y fachadas, reafirmando a Antel­ como líder en innovación y conectividad

Gerenta general de Antel Laura Saldanha, directora de Antel Laura Raffo, ministra de Industria Fernanda Cardona, presidente de Antel Alejandro Paz y vicepresidente de Antel Pablo Álvarez.

FOTO

Valentina Weikert
Antonella Gallo, Joaquina Iribarren y Romina Rivero.

Antonella Gallo, Joaquina Iribarren y Romina Rivero.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Otro año más, Antel sorprendió en la Rural del Prado con un stand de tecnología y entretenimiento. En la apertura, el presidente Alejandro Paz celebró el reconocimiento que ubica a la empresa como la red móvil más rápida de Uruguay y de Latinoamérica, según el informe de DPL News a partir de los datos de Ookla.

Paz subrayó que Antel sigue liderando no solo en el ámbito local, sino también regional. Los resultados lo respaldan: velocidad de descarga promedio de 172 MB/s, velocidad de subida de 15,9 MB/s y una latencia de 44 milisegundos, con Montevideo y San José a la cabeza en desempeño. Además, la compañía alcanzó la mejor experiencia de juego móvil del país.

El presidente insistió en que la empresa “sigue avanzando más allá de la conectividad”. Entre los objetivos, destacó el acceso universal a fibra óptica: “Al final de este período no quedará ninguna localidad de más de 100 habitantes sin conexión al hogar”, señaló.

El plan también incluye un nuevo centro de datos enfocado en inteligencia artificial, pensado para que los datos sensibles se mantengan en el país y puedan ser aprovechados por empresas públicas y privadas. En paralelo, se refuerza la apuesta a la sostenibilidad con proyectos como Antel Integra y el reciclaje de equipos electrónicos.

El stand propuso experiencias inmersivas mediante inteligencia artificial, que van desde convertirse en parte de una serie hasta integrarse en la estética de la selección uruguaya. La propuesta fue premiada en las categorías de tecnología, espacio interno y fachadas, reafirmando a Antel­ como líder en innovación y conectividad.

