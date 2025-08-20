Arte y contemplación en el Museo Blanes de la mano de Javier Bassi

Entre obras, silencios y palabras compartidas, Valmont Uruguay sumó una nueva entrega de su ciclo Cuando el Arte se Encuentra con la Belleza, esta vez con el artista Javier Bassi, en el Museo Juan Manuel Blanes.
La muestra La medida de mi silencio propuso un recorrido sensorial y fragmentado por la obra del artista, acompañado por piezas de la Fondation Valmont
Lejos de ser una muestra convencional, La medida de mi silencio propuso un recorrido sensorial y fragmentado por la obra del artista. Quienes asistieron comenzaron explorando libremente la exposición y luego participaron en una conversación guiada por él, en la que habló sobre su proceso creativo, el peso simbólico del color y la importancia del silencio como herramienta visual y emocional.
La experiencia reunió a artistas, curadores, coleccionistas y referentes del arte contemporáneo, que intercambiaron ideas en un ambiente cuidado, íntimo y estéticamente estimulante. Como cierre, se ofreció un brindis en el claustro del museo, acompañado por piezas de la Fondation Valmont, incluida L’Elixir des Glaciers, su línea más refinada.
El CEO de Valmont Uruguay, Daniel Pomiés, celebró la instancia como parte del compromiso de la marca con el arte vivo: “Buscamos acercar al público a experiencias auténticas. La belleza, para nosotros, nace del diálogo”.