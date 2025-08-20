¡Hola !

Arte y contemplación en el Museo Blanes de la mano de Javier Bassi

La muestra La medida de mi silencio propuso un recorrido sensorial y fragmentado por la obra del artista, acompañado por piezas de la Fondation Valmont

Javier Bassi y el CEO de Valmont Uruguay Daniel Pomiés.

FOTO

Valentina Weikert

Javier Bassi y el CEO de Valmont Uruguay Daniel Pomiés.

FOTO

Valentina Weikert
Martha Escondeur y Ramiro Colinet.

Martha Escondeur y Ramiro Colinet.

FOTO

Valentina Weikert
Maria Noel Álvarez y Maria Inés Strasser.

Maria Noel Álvarez y Maria Inés Strasser.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Entre obras, silencios y palabras compartidas, Valmont Uruguay sumó una nueva entrega de su ciclo Cuando el Arte se Encuentra con la Belleza, esta vez con el artista Javier Bassi, en el Museo Juan Manuel Blanes.

Lejos de ser una muestra convencional, La medida de mi silencio propuso un recorrido sensorial y fragmentado por la obra del artista. Quienes asistieron comenzaron explorando libremente la exposición y luego participaron en una conversación guiada por él, en la que habló sobre su proceso creativo, el peso simbólico del color y la importancia del silencio como herramienta visual y emocional.

