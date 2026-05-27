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Así fue el casamiento otoñal de Ana Inés Etchechury y Hernán Zorrilla de San Martín

La pareja selló su historia con una ceremonia de día en Jacksonville y una celebración en Viña Varela Zarranz, marcada por detalles familiares, naturaleza y una impronta completamente personal

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Valentina Weikert
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Ana Inés Etchechury y Hernán Zorrilla de San Martín.

Ana Inés Etchechury y Hernán Zorrilla de San Martín.

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Gustavo Etchechury, Hernán Zorrilla de San Martín, Florencia di Lorenzo y Mirita Jater.

Gustavo Etchechury, Hernán Zorrilla de San Martín, Florencia di Lorenzo y Mirita Jater.

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Lorenzo Mallo, Olga García da Rosa y Silvana di Lorenzo.

Lorenzo Mallo, Olga García da Rosa y Silvana di Lorenzo.

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Juan Pablo Puig y Lucía Etchechury junto a sus hijas Candelaria,&nbsp;María Clara y Delfina Puig Etchechury.&nbsp; &nbsp;

Juan Pablo Puig y Lucía Etchechury junto a sus hijas Candelaria, María Clara y Delfina Puig Etchechury. 

 

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Florencia Lindiman, Vanesa Díaz, Paula Cela y Daniela Núñez.

Florencia Lindiman, Vanesa Díaz, Paula Cela y Daniela Núñez.

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Candelaria Puig recibe a la novia Ana Inés Etchechury.

Candelaria Puig recibe a la novia Ana Inés Etchechury.

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Guillermo Zorrilla y Anna Ciasullo con Justina y Juan Diego Zorrilla.

Guillermo Zorrilla y Anna Ciasullo con Justina y Juan Diego Zorrilla.

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Juan Pablo Zorrilla de San Martín, Florencia di Lorenzo, Hernán, María Victoria y&nbsp;Hernán Zorrilla de San Martín.&nbsp;

Juan Pablo Zorrilla de San Martín, Florencia di Lorenzo, Hernán, María Victoria y Hernán Zorrilla de San Martín. 

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Rodrigo Rügnitz y María Eugenia Silva.&nbsp;

Rodrigo Rügnitz y María Eugenia Silva. 

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Diego Montaldo y Bárbara Maronna.

Diego Montaldo y Bárbara Maronna.

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Elisa Ferrari, Matilde Correa y María Eugenia Bica.&nbsp;

Elisa Ferrari, Matilde Correa y María Eugenia Bica. 

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Claudia Bica y Edward McCubbin.&nbsp;

Claudia Bica y Edward McCubbin. 

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Susana Laborde y Gustavo Etchechury.

Susana Laborde y Gustavo Etchechury.

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Silvana Guglielmone y Mirita Jater.

Silvana Guglielmone y Mirita Jater.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En Carnaval de 2023, en Punta del Este, Ana Inés Etchechury y Hernán Zorrilla de San Martín se conocieron gracias a una amiga en común, Mariu Bica. Lo que comenzó como un encuentro casual de verano rápidamente se transformó en una relación sólida y profundamente compartida. Tres años después, rodeados de familia y amigos, celebraron un casamiento que llevó la impronta de ambos en cada detalle.

La propuesta llegó lejos de casa, en una ciudad atravesada por la historia y el movimiento. En julio de 2025, durante un viaje por Estambul, Hernán sorprendió a Ana Inés con la pregunta que cambiaría el rumbo de sus vidas. Fue un momento íntimo, de esos que quedan suspendidos en la memoria, y que terminó de confirmar una certeza que ya venían construyendo juntos desde hacía tiempo.

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Por Redacción Galería

Eligieron casarse en otoño, una estación que sienten propia. No quisieron esperar a la siguiente temporada: les gustaba la idea de celebrar en medio de esos tonos cálidos y suaves que acompañan el cambio de estación. También soñaban con una boda de día, en la que el paisaje y la luz natural fueran protagonistas.

La ceremonia se realizó en la capilla San José del Manga, en Jacksonville. A las 13 horas, Ana Inés llegó de la mano de su padre, Gustavo, e hizo su entrada acompañada por la emoción de todos los presentes. La ceremonia fue celebrada por el padre Gonzalo Aemilius y tuvo un clima profundamente cercano y familiar. Los sobrinos de ambos —Clarita, Delfi, Cande, Anita y Mati— fueron los encargados de llevar los anillos, mientras que amigos y hermanos participaron de las lecturas.

La música también tuvo un significado especial. El coro estuvo a cargo de Lado Zeta, integrado por primos muy queridos de la pareja, que acompañaron la ceremonia con canciones elegidas especialmente para ese momento.

Luego, los invitados se trasladaron a Viña Varela Zarranz, donde tuvo lugar la celebración. Rodeados de viñedos, el escenario acompañó perfectamente la idea de una boda simple y elegante. La decoración, realizada por Traza, apostó por una estética otoñal y despojada, con detalles sutiles que respetaban la esencia del lugar y de los novios.

Ana Inés llevó un vestido de Pablo Suárez y un tocado de Inés Carriquiry, compuesto por dos broches antiguos pertenecientes a su familia, los mismos que también había usado su hermana el día de su casamiento. Por otro lado, el maquillaje estuvo a cargo de Consi Nicola y el peinado fue realizado por Diego Alfonso. El catering fue del propio equipo de Viña Varela Zarranz y la fiesta se extendió hasta la medianoche, entre brindis, abrazos y largas conversaciones.

Hernán, licenciado en Comunicación y vinculado a distintos medios y proyectos independientes, y Ana Inés, contadora y empleada de un banco, destacan especialmente todo el proceso previo al casamiento. Más allá de la fiesta en sí, lo que más disfrutaron fue compartir cada paso con sus afectos y construir entre todos una celebración que hablara verdaderamente de ellos.

Después del casamiento, la pareja eligió tomarse unos días de descanso en José Ignacio, en una estadía que recibieron como regalo de dos amigas muy especiales. Pero el gran viaje llegará en julio, cuando emprendan su soñada luna de miel: un safari por África. Un destino que los representa por completo, atravesado por la aventura, lo exótico y el contacto con la naturaleza, una de las pasiones que más comparten.

Con padrinos que acompañaron cada etapa —Mirita Jater y Gustavo Etchechury por parte de la novia, y Hernán Zorrilla de San Martín y Florencia di Lorenzo por parte del novio—, Ana Inés y Hernán celebraron mucho más que una boda. Celebraron una forma de entender el amor: cercana, auténtica y construida desde lo simple, pero profundamente significativa.

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