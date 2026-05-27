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    Géant inauguró una edición histórica del Salón del Vino

    La edición aniversario reúne etiquetas premium, lanzamientos especiales y promociones exclusivas en una propuesta que celebra la evolución de la cultura vitivinícola en el país

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    Mauricio Rodríguez
    De GDU: directorcomercial JuanLuis Barandiarán,director deMarketing yTransformaciónDigital MartínGómez, directorgeneral JuanPalacios y directorde OperacionesAntonio Piñeiro.&nbsp;

    De GDU: director comercial Juan Luis Barandiarán, director de Marketing y Transformación Digital Martín Gómez, director general Juan Palacios y director de Operaciones Antonio Piñeiro. 

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    Mauricio Rodríguez
    De Bodega Garzón: Natalia Castiglioni, Damián Pintos y Florencia Giordano.&nbsp;

    De Bodega Garzón: Natalia Castiglioni, Damián Pintos y Florencia Giordano. 

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    De Almena, Pablo Irujo con Florencia Facal y Laura Ruizde GDU.&nbsp;

    De Almena, Pablo Irujo con Florencia Facal y Laura Ruiz de GDU. 

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    Mauricio Rodríguez
    Michel Echeverri, a cargo del stand de Familia Deicas.&nbsp;

    Michel Echeverri, a cargo del stand de Familia Deicas. 

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    Andrea Gazañol y Antonella Viazzi.&nbsp;

    Andrea Gazañol y Antonella Viazzi. 

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    Javier Solari, Paula Frizz, Magdalena Arcos Pérez, Cecilia Luce y Andrea Fabry.&nbsp;

    Javier Solari, Paula Frizz, Magdalena Arcos Pérez, Cecilia Luce y Andrea Fabry. 

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    Mónica Fernández, de Soldo Hnos., con Rossana Muiños.&nbsp;

    Mónica Fernández, de Soldo Hnos., con Rossana Muiños. 

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    Lucas Cellerino, Martín Caubarrere y Marcelo Cellerino.&nbsp;

    Lucas Cellerino, Martín Caubarrere y Marcelo Cellerino. 

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    Mauricio Rodríguez
    Búsqueda | Redacción Galería
    Por Redacción Galería

    Con una preinauguración exclusiva para bodegueros, enólogos, periodistas especializados y socios del Salón del Vino Club, Géant dio comienzo a la edición número 25 de su tradicional Salón del Vino, encuentro de referencia instalado en el calendario gastronómico y comercial del país.

    La instancia previa a la apertura oficial funcionó como un punto de encuentro para quienes forman parte del ecosistema vitivinícola uruguayo. Productores, especialistas y amantes del vino conocieron de primera mano las novedades de esta edición aniversario, marcada por la presencia de etiquetas premium, lanzamientos especiales y propuestas creadas especialmente para celebrar el cuarto de siglo del evento.

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    Hasta el 8 de junio, Géant parque Roosevelt y Géant Nuevocentro recibirán a miles de visitantes en una edición que contará con 58 stands y una oferta que abarca desde vinos clásicos hasta etiquetas premium y ultrapremium, además de espumosos, rosados y ediciones limitadas. El recorrido incluye también propuestas gastronómicas especialmente seleccionadas para acompañar el universo del vino, como quesos, fiambres y aceites de oliva.

    Lo que comenzó en 2001 con la venta de 8.000 botellas se transformó en un fenómeno de consumo y encuentro alrededor del vino. Hoy, el Salón supera las 137.000 unidades comercializadas por edición y acumula más de 1,6 millones de botellas vendidas a lo largo de su historia, lo que refleja no solo su crecimiento, sino también la evolución de la cultura vitivinícola en Uruguay.

    Como parte de la celebración por los 25 años, la edición incluirá algunas etiquetas y lanzamientos especiales, entre ellos, un blend realizado junto con Bodega Montes Toscanini y una edición añada 2000 de Don Pascual en homenaje a los inicios del evento.

    Sin embargo, uno de los principales atractivos del Salón continúa siendo su propuesta comercial, con promociones 6 × 5, 4 × 3 y 3 × 2, que se combinan con descuentos adicionales para clientes Hipermás Santander y Santander Select, además de beneficios exclusivos para socios del Salón del Vino Club.

    La experiencia se completa con sorteos y propuestas vinculadas al enoturismo.

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