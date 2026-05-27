La Bienal de Venecia en clave menor, pero superior en belleza

El sábado 9 de mayo, el mismo día que inauguró al público la 61ª edición de la Exhibición Internacional de Arte, más conocida como Bienal de Arte, el equipo de fútbol de Venecia dejaba atrás la liga B para ascender a la primera del fútbol italiano. Las celebraciones fueron, naturalmente, en lancha. Mientras tanto, los turistas recorrían la ciudad y galeristas, artistas y afines celebraban una nueva apertura de la muestra, esta vez sin jurado —había renunciado unos días antes—. Pese a un escenario geopolítico incierto, la primavera se instalaba definitivamente en La Serenissima.

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Para ese entonces, el art crowd ya había colmado la ciudad: entre el 6 y el 8 de mayo sucedió la pre-Bienal y todo quien sea alguien en el mundo internacional del arte tenía que estar en Venecia. Para alcanzar a abrir los pabellones de los países, semanas antes ya estaban instalados los artistas, curadores, comisarios y montajistas en distintos rincones de la ciudad y sus islas aledañas, trabajando intensamente. Y no es para menos: la Bienal de Venecia es, desde hace más de 120 años, una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo. Por sus sedes de Giardini y Arsenale pasarán, entre mayo y noviembre, alrededor de medio millón de visitantes. Siguiendo la lógica del fútbol, la Bienal de Arte de Venecia es como el Mundial —también se escuchó la comparación con los Juegos Olímpicos—. Pero si 48 son los países que participan en la copa que está por comenzar, esta muestra de arte presentó 107 pabellones nacionales de países de los rincones más alejados del planeta. Todos juntos, funcionando al mismo tiempo: impacta.

En ese sentido, sus calles y canales se transforman en un experimento social de lo más ecléctico; en particular, en la zona de L’Accademia y en el camino que une las sedes de Arsenale con la sede histórica (y la más bella) que es I Giardini della Biennale, más conocida como Giardini. Allí las estructuras arquitectónicas se mezclan con la naturaleza frondosa y, cada tanto, un pequeño puente cruza un canal. Suena idílico y lo es. A Giardini se llega caminando o en vaporetto, y en la entrada durante esos días las filas son siempre largas. Una vez adentro, el camino principal lleva al pabellón central, un edificio más grande que el resto, que exhibe la visión del curador seleccionado para la edición. La de 2026 tiene una historia particular con un tinte, si no trágico, bastante triste: la curadora designada fue Koyo Kouoh, una camerunesa educada en Suiza que a sus 57 años se convirtió en la primera mujer de origen africano en ser nombrada para el cargo. En mayo de 2025 develó la temática de la edición: In minor keys, que apuntaba a destacar un tipo de arte más sutil, vinculado a las esferas más íntimas, tanto en materialidades y temáticas como en orígenes y géneros de artistas. Poco tiempo después de presentar el tema, Kouoh falleció de forma súbita y su equipo fue el encargado de continuar su visión.

La curadora designada para la edición 2026 fue la camerunesa Koyo Kouoh, la primera mujer de origen africano en ser nombrada para el cargo, que falleció de forma súbita poco tiempo después de presentar el tema; su equipo se encargó de continuar su visión.

Los pabellones de la Bienal

Ya no solo basta con las dos grandes sedes: muchos de los pabellones nacionales se dispersan por Venecia. Hay que prestar atención porque la señalización puede pasar desapercibida, pero son muchas las puertas que abren a mundos que obligan a viajar lejos. Uno de los más visitados y apoyados fue el de Ucrania, convenientemente ubicado en un palazzo entre las fundaciones de Peggy Guggenheim y de Prada. En los días de la pre-Bienal, las inauguraciones­ se sucedían en simultáneo y era frecuente encontrarse con spritz time en diversos rincones de la ciudad.

Y si bien la mayoría de los visitantes se esfuerza por ver todos los pabellones posibles, algunos de los imperdibles o de los más comentados en esta edición son:

Japón (Giardini)

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El artista queer japonés Ei Arakawa-Nash creó la muestra Grass Babies, Moon Babies, en la que cuestiona el lugar de los bebés en este contexto mundial de descenso de población e incertidumbre. ¿La manera? Con la creación de 208 muñecos de entre 4 y 5 kg que los visitantes pueden pasear, cambiar, incluso sacar del pabellón, con la promesa de devolverlos.

Argentina (Arsenale)

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El artista Matías Duville produjo, con Monitor Ying Yang, un gran paisaje a partir de carbón y sal, en una experiencia de recorrido acompañado por una pieza sonora desarrollada con base en las variaciones climáticas de Venecia. La obra fue comprada, según se comunicó a los días de la apertura, por la coleccionista argentina Amalia Amoedo.

India (Arsenale)

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Presente por primera vez desde 2019, India desplegó su maravilla artesanal con enormes flores y espacios construidos por ruinas de un finísimo encaje, entre otras puestas, con el trabajo de cinco artistas en Geographies of Distance: Remembering Home.

Austria (Giardini)

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A través de su instalación Seaworld Venice, la artista performática Florentina Holzinger creó un universo alrededor del agua, que incluye una artista haciendo olas en una moto de agua; otra en un tanque que recibe el agua filtrada del orín de los visitantes; una mujer colgando desnuda de una campana, y más. Con el sello de esta provocadora artista austríaca, la reflexión se vincula tanto con los niveles del agua de Venecia creciendo como con el vínculo con el agua y su consumo.

El envío uruguayo

Uruguay es uno de los tres países latinoamericanos que tiene su propio pabellón en Giardini, junto al de Brasil —que acaba de renovarse— y al de Venezuela, que se encontraba cerrado pero con promesas de próxima reapertura. En 2027 vence la concesión y el actual coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales, Martín Craciun, afirma que esperan “con certeza que el año próximo se vuelva a firmar una nueva concesión por 19 años”.

antifragil margaret whyte bienal de venecia Antifrágil es una instalación, que reflexiona sobre la memoria, la transformación y la vulnerabilidad a partir del trabajo con materiales, restos y ensamblajes. Ugo Carmeni

La artista uruguaya elegida para este envío fue Margaret Whyte, que con 90 años viajó a Venecia para el montaje de su instalación Antifrágil­, con la curaduría de Patricia Bentancur. Margaret se ha destacado en los últimos 30 años por su trabajo de esculturas blandas, creadas a partir de la intervención de materiales en desuso y desechos. Su propuesta fue seleccionada entre 44 proyectos por la Comisión Nacional de Artes Visuales y presentada por la curadora Patricia Bentancur y Silvana Bergson como gestora cultural y productora ejecutiva, y se logró con el apoyo del Estado y también de algunos privados, una práctica común en las bienales. Estos apoyos, incentivados por las deducciones impositivas que permite la ley uruguaya, apuntan a generar una propuesta más robusta que repercute, finalmente, en continuar posicionando a Uruguay como un polo artístico de nivel internacional. “Es interesante considerar que algunas actividades y prácticas más recientes, como Este Arte, las acciones de fundaciones privadas y encuentros internacionales construyen una masa crítica importante a nivel interno y facilitan que la producción cultural y de conocimiento de Uruguay se conozca y difunda fuera de fronteras. Esta diplomacia cultural tiene una enorme relevancia y repercute en todo el sistema del arte del país”, comenta Bentancur.

La Off-Biennale

Si bien la atención sigue girando en torno a la Bienal, la oferta de lo que sucede en simultáneo a partir de los primeros días de mayo en toda la ciudad implica una fuerte competencia al evento principal: las galerías más importantes del mundo despliegan a sus artistas en palazzos y locaciones que de por sí merecerían visitas por sus características arquitectónicas y estilísticas, como el Negozio Olivetti, donde expuso Leandro Ehrlich. En las Galerías de L’Accademia, una muestra de Marina Abramovic es la atracción principal, mientras que el Palazzo Manfrin exhibe una retrospectiva, maquetas y obras nuevas del escultor Anish Kapoor, quien se encuentra presente y a la vista del público. Fachadas solo accesibles desde los canales fueron intervenidas, y las esculturas de vidrio del estadounidense Dale Chihuly se elevan desde el jardín del Café Moro, sobre el puente de L’Accademia. Aun en la noche, un rayo verde sale desde San Giorgio Maggiore. Así es Venecia: más es más. Y para quienes están en las listas correctas, se suceden invitaciones a cenas, sunsets y fiestas de lo más encumbradas, como la que hizo la cocinera egipcia y genia del estilismo culinario Laila Gohar para celebrar el envío de Francia.

Bienal de Venecia 2026 Anish Kapoor 1998 At the Edge of the World At the Edge of the World, 1998, del escultor Anish Kapoor.

Uno de los fenómenos más notorios de la temporada fue el romance entre marcas de moda y arte. No es una novedad, pero el análisis comprende que, ya agotada en su propio ecosistema, la moda sale al encuentro del arte en búsqueda de sustancia. En Venecia abundaron los ejemplos: Bvlgari fue patrocinador de la Bienal y colocó quioscos con revistas en varios puntos de la ciudad; la Fondazione Prada, situada en un palazzo recuperado en Santa Croce, inauguró Helter Skelter, un diálogo entre las obras de los artistas estadounidenses Arthur Jafa y Richard Prince. En el Palazzo Grassi de la Punta della Dogana, la Colección Pinault exhibe los trabajos de la artista Lorna­ Simpson­, con el apoyo de Bottega Veneta, marca que, por cierto, llevó a Björk como DJ a Venecia, ataviada con un vestido de fibra de vidrio rosa fuerte de la colección de Louise Trotter­. Ermenegildo Zegna apoyó el pabellón de Italia a través de textiles creados especialmente, y el Espacio Louis Vuitton, cerca de piazza San Marco, presentó la artista china Lu Yang.

Sin embargo, el hot ticket de la temporada fue la Fondazione Dries Van Noten, que abrió sus puertas por primera vez para albergar la muestra The Only Protest Is Beauty, una curaduría exquisita por parte del diseñador belga, que con su pareja compró el Palazzo Pisani Moretta sobre el Gran Canal para convertirlo en su residencia en Venecia y en una fundación de arte que “celebra el artesanato como un lenguaje vital de la identidad cultural”. La exhibición, que se recorre en los diversos pisos de este palazzo que de por sí es una obra de arte, le da un nuevo propósito al diseñador, luego de retirarse de las pasarelas en 2024. El día de la muestra a la prensa, allí estaba, con su absoluto perfil bajo, permitiendo a los artistas presentes hablar sobre su obra. Parte de la magia que ocurre en Venecia.

Bienal de Venecia 2026 10_GC_FONDAZIONE DVN_PH MATTEO DE MAYDA La fondazione dries Van Noten presentó la muestra The Only Protest Is Beauty, con curaduria del diseñador belga, en el Palazzo Pisani Moretta, sobre el Gran Canal.

Lo personal es político

Más allá del ambiente festivo, esta edición de la Bienal no fue ajena al estado de situación global. Por un lado, el jurado internacional renunció 10 días antes de la inauguración, expresando malestar por la presencia de pabellones de países cuyos líderes están en juicio por crímenes internacionales de guerra, específicamente nombrando a Putin y Netanyahu. Esto provocó revuelo porque la Bienal siempre fue, además de una exhibición, un concurso que otorga los leones de oro y plata. Finalmente, la organización determinó que existirá una votación entre todos los visitantes a los predios. Por otro lado, hubo manifestaciones en la ciudad por Ucrania y Palestina, y la última se convirtió en una huelga de 24 horas a la que adhirieron varios pabellones el 8 de mayo. No faltaron las Pussy Riot, el colectivo de protesta contra el régimen de Putin, que logró incluso manifestarse frente al pabellón de Rusia en Giardini.

Bienal de Venecia 2026 AFP_ItalyArtBiennaleRussiaProtest Pussy Riot, el colectivo de protesta contra el régimen de Putin, se manifestó frente al pabellón de Rusia, en Giardini. AFP

Leonilda en Venecia

La muestra del pabellón central incluye, entre muchos artistas de los más diversos orígenes, ocho obras de la serie Novias revolucionarias de la artista y serigrafista uruguaya Leonilda González (1923-2007). La anécdota de cómo llegó Leonilda a Venecia es curiosa y se vincula con Roxana Fabius, actual directora del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), museo que por otra parte maneja gran parte del acervo de Leonilda. Roxana trabajó para una fundación en Estados Unidos que, en una exhibición en 2024, incluyó algunas obras de Leonilda. Allí, una de las consultantes era Marie Helène Pereira, una curadora francesa que luego formó parte del equipo de Koyo Kouoh para la Bienal. Fue ella la que contactó a Roxana que, para ese entonces, acababa de ocupar su nuevo rol y desde el MNAV se enviaron a modo de préstamo las obras que se podrán ver hasta noviembre en la Bienal.

Uruguay pavilion-venicebiennale-altripiani.org-198 En la exposición de Leonilda González: vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Ensenat, comisario de la exposición Martín Craciún, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius y director general para Asuntos Culturales de Cancilleria Fernando Lugris.

La Bienal de Arte se encuentra abierta al público hasta el 22 de noviembre de 2026. Las entradas se compran en el sitio oficial por 30 euros (aplican descuentos).