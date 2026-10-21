‘El poder de la red’, la película que narra un nuevo capítulo en la turbulenta historia de Facebook

En 2010, en pleno auge de Facebook, se estrenó La red social, película que contó los entretelones de este invento, producto de la mente de Mark Zuckerberg en su paso por la Universidad de Harvard.
Más de 15 años después del estreno de La red social, la nueva película de Aaron Sorkin relata los sucesos que dieron lugar a la divulgación de los secretos mejor guardados de Facebook en 2021
En 2010, en pleno auge de Facebook, se estrenó La red social, película que contó los entretelones de este invento, producto de la mente de Mark Zuckerberg en su paso por la Universidad de Harvard.
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Más de 15 años después, Aaron Sorkin, guionista ganador del Oscar por aquel filme, escribe y dirige El poder de la red (The Social Reckoning), que narra otro capítulo de Facebook. La película se inspira en un episodio real que ocurrió en 2021, cuando Frances Haugen (Mikey Madison), una joven ingeniera de esa red social, contacta a Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), un reportero de The Wall Street Journal, para destapar juntos los secretos mejor guardados de la red social.
En cines a partir del jueves 22.