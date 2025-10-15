BAS abrió su local en Montevideo Shopping

La marca de indumentaria BAS abrió su nuevo local en el segundo piso del Montevideo Shopping, uno de los centros comerciales más importantes del país.
Esta inauguración representa un paso clave en el crecimiento de la marca, que está próxima a cumplir 10 años de trayectoria
Con esta transformación, BAS busca llevar a un público más amplio una versión renovada de su propuesta. Según explicó la directora de Marketing, Ximena Quintas, el nuevo espacio cuenta con una remodelación integral pensada para realzar la experiencia de compra.
“El diseño del local incorpora una nueva iluminación, colores de fondo y un recorrido distinto que acompaña nuestra nueva colección, adaptada a la temporada. Todo esto sin perder el estilo de atención cálido y cercano que nos caracteriza”, señaló.
Durante la inauguración, todas las prendas estuvieron disponibles con un 30% de descuento, en sintonía con la exhibición de la colección primavera-verano. La marca destacó que esta iniciativa no solo pauta el inicio de una nueva etapa en Montevideo Shopping, sino también la consolidación de un estilo propio que se ha mantenido desde sus orígenes.