Muestra fotográfica revaloriza el talento de las científicas uruguayas
En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto Clemente Estable homenajea a sus mujeres científicas con una exposición en Montevideo Shopping
Cono de crecimiento (en rojo) de un axón (en verde) del sistema nervioso simpático observado a gran aumento. Investigación del departamento de Neurofarmacología Experimental sobre los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso.
En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) invita a recorrer la muestra Nuestras científicas, mujeres 365 en Montevideo Shopping.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La exposición, que va por su quinta edición y que este año está basada en el calendario 2026 del IIBCE, recoge retratos de las científicas que trabajan en los 12 departamentos del instituto, al tiempo que sitúa a la ciencia en un espacio de circulación cotidiana.
Aunque a nivel global la participación de las mujeres en la ciencia ha crecido en las últimas décadas, aún persisten grandes desafíos y desigualdades. Uruguay no es ajeno a eso. Por ejemplo, según datos de 2023, la mujeres que se desempeñan en estas áreas perciben 26% menos de ingresos mensuales por su trabajo que los varones. En tanto, el 80% de los cargos de gerencia o dirección en las áreas STEM en el país son ocupados por hombres.
Desde el miércoles 11 al miércoles 25 de febrero, en el segundo nivel de Montevideo Shopping. Entrada libre.