

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

Muestra fotográfica revaloriza el talento de las científicas uruguayas

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto Clemente Estable homenajea a sus mujeres científicas con una exposición en Montevideo Shopping

Cono de crecimiento (en rojo) de un axón (en verde) del sistema nervioso simpático observado a gran aumento. Investigación del departamento de Neurofarmacología Experimental sobre los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso.&nbsp;

Cono de crecimiento (en rojo) de un axón (en verde) del sistema nervioso simpático observado a gran aumento. Investigación del departamento de Neurofarmacología Experimental sobre los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. 

FOTO

Gaby Martínez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) invita a recorrer la muestra Nuestras científicas, mujeres 365 en Montevideo Shopping.

La exposición, que va por su quinta edición y que este año está basada en el calendario 2026 del IIBCE, recoge retratos de las científicas que trabajan en los 12 departamentos del instituto, al tiempo que sitúa a la ciencia en un espacio de circulación cotidiana.

investigación plasticidad neuronal clemente estable
Garcialebias charrúa. Investigación del departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales sobre la plasticidad neuronal y cómo el cerebro se adapta a ambientes externos.

Garcialebias charrúa. Investigación del departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales sobre la plasticidad neuronal y cómo el cerebro se adapta a ambientes externos.

Aunque a nivel global la participación de las mujeres en la ciencia ha crecido en las últimas décadas, aún persisten grandes desafíos y desigualdades. Uruguay no es ajeno a eso. Por ejemplo, según datos de 2023, la mujeres que se desempeñan en estas áreas perciben 26% menos de ingresos mensuales por su trabajo que los varones. En tanto, el 80% de los cargos de gerencia o dirección en las áreas STEM en el país son ocupados por hombres.

Desde el miércoles 11 al miércoles 25 de febrero, en el segundo nivel de Montevideo Shopping. Entrada libre.

