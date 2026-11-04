BBVA unifica su propuesta global de gestión patrimonial

BBVA Uruguay reunió a clientes en el hotel Hyatt Centric Montevideo el miércoles 28 de octubre para compartir la unificación global de la identidad Global Wealth. La propuesta ya estaba presente en el país desde mayo de 2025, cuando el banco presentó su unidad para clientes de mayor patrimonio.
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A escala global, Global Wealth reúne bajo una identidad común los segmentos Premium, Private Banking y UHN, con servicios diferenciados según las necesidades y el momento patrimonial de cada cliente. El modelo busca acompañar tanto la construcción y el crecimiento del patrimonio como las necesidades de planificación de grandes patrimonios y familias.
La dimensión internacional se apoya en las capacidades y los especialistas del grupo bancario. BBVA cuenta con plataformas en España, Estados Unidos y Suiza que permiten ofrecer servicios como la consolidación de posiciones y el asesoramiento dentro de su modelo de cliente global. Además, combina esa escala con el conocimiento de cada mercado y sitúa al banquero local como referente de confianza para el cliente.
Tras un cóctel en el rooftop del hotel, donde los invitados celebraron y compartieron impresiones sobre el hito mientras disfrutaban de la vista del atardecer, las autoridades tomaron la palabra. Uno de ellos fue el country manager de BBVA Uruguay, Franco Cinquegrana, quien hizo referencia a que la adopción de una identidad global expresa una ambición que va más allá de un nombre común: “Queremos que nuestros clientes encuentren en BBVA un socio capaz de comprender su realidad y acompañar sus decisiones patrimoniales con cercanía, conocimiento y una perspectiva global”. “Detrás de cada patrimonio hay una historia, un proyecto y un futuro que merece ser pensado en conjunto”, agregó.
Desde su presentación a nivel local, la iniciativa amplió sus productos y servicios y avanzó en la experiencia de atención. Incorporó mejoras en la información sobre inversiones y en el perfilamiento de los clientes, además de nuevas capacidades de contratación digital a través de la aplicación de BBVA. También amplió la oferta de fondos de inversión del exterior bajo el régimen de oferta pública.
Por su parte, el responsable comercial de Global Wealth Uruguay, Santiago Lema, se refirió a que la gestión de un patrimonio va más allá de elegir inversiones: “Es entender qué quiere construir cada cliente y qué lugar ocupa ese patrimonio en su vida y en la de su familia”, explicó.
En lo que va de 2026, los recursos del segmento han crecido de manera sostenida y la operativa en fondos de inversión alcanzó su nivel más alto. BBVA espera cerrar el año con un crecimiento de dos dígitos en recursos.