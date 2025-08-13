Bingo a beneficio del barrio Borro

La solidaridad puede tomar muchas formas, y una de ellas es el encuentro en comunidad. La Asociación de Mujeres Argentinas (AMA) lo sabe bien: desde hace más de 25 años lleva adelante acciones que combinan participación, compromiso social y ayuda concreta a quienes más lo necesitan. En esta ocasión fue a través del bingo, pero el objetivo era mucho más profundo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El encuentro se organizó con la intención de recaudar fondos para la compra de materiales destinados a la construcción de viviendas para familias del barrio Borro, en Montevideo. Allí, el padre Coimbra —en conjunto con la congregación del cura Verde— impulsa desde hace tiempo diversas obras sociales, incluyendo una capilla que se ha convertido en espacio de referencia, contención y acompañamiento para toda la comunidad.
La actividad tuvo lugar el jueves 7 en el Club Naval de Carrasco, donde se vivió una jornada llena de entusiasmo, risas y espíritu solidario. Participaron decenas de personas que se sumaron a la propuesta con la alegría de colaborar mientras compartían un momento distendido. La noche ofreció varias rondas de bingo, un completo buffet y un conjunto de premios atractivos donados por empresas que apoyaron la causa de forma generosa.
Además de bingos, AMA organiza de manera regular ferias americanas, rifas y otras actividades con fines benéficos. Su trabajo voluntario y sostenido ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad.