La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

La ceremonia se realizará el viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Latu

La Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) presentó la 38ª edición de la Campana de Oro, un premio que reconoce la calidad y la creatividad de la publicidad local. La ceremonia se hará el viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Latu.

Las inscripciones se desarrollarán en dos etapas: la primera del 11 al 22 de agosto y la segunda del 8 al 19 de setiembre, según se anunció el jueves 31 de julio en Magnolio Sala.

El presidente de la CAU, Federico Lamaison, expresó que para la organización es un motivo de orgullo impulsar una nueva edición, ya que “es el principal reconocimiento a la creatividad publicitaria en nuestro país”. “Este premio no solo celebra las mejores ideas, sino que también impulsa la excelencia del ecosistema publicitario, promoviendo el valor estratégico de la comunicación entre marcas, agencias y consumidores. Para la CAU, Campana de Oro representa un compromiso continuo con la calidad, la innovación y el desarrollo de una industria más profesional, colaborativa y relevante”.

En tanto, la presidenta de la Campana de Oro 2025, Lucía Cabanas, sostuvo que “liderar esta instancia representa un orgullo personal y profesional pero, sobre todo, una oportunidad de contribuir al fortalecimiento de una industria que evoluciona, se desafía y se reinventa constantemente. Campana de Oro es mucho más que un certamen: es un punto de encuentro, una celebración del talento colectivo y una plataforma que pone en valor el trabajo de agencias, marcas y creativos que apuestan cada día por comunicar con impacto y propósito”.

Como años anteriores, las categorías serán: piezas individuales, campañas y campañas integradas. La Campana de Oro en cada categoría será adjudicada a la pieza que haya obtenido el mayor promedio, mientras que la Gran Campana de Oro en cada rubro la obtendrá la que llegue al mayor puntaje.