    La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

    La ceremonia se realizará el viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Latu

    Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas

    Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas

    FOTO

    Mauricio Rodríguez
    Directivos de la Cámara de Anunciantes: vicepresidente Francisco Petrungaro, Cecilia Cardozo y presidente Federico Lamaison

    Directivos de la Cámara de Anunciantes: vicepresidente Francisco Petrungaro, Cecilia Cardozo y presidente Federico Lamaison

    FOTO

    Mauricio Rodríguez
    Mariana Píriz, Patricia Lussich y Silvina Moré

    Mariana Píriz, Patricia Lussich y Silvina Moré

    FOTO

    Mauricio Rodríguez
    Diego Lazcano y Diego Lev

    Diego Lazcano y Diego Lev

    FOTO

    Mauricio Rodríguez
    Marcelo Debernardi y Silvio Maldonado

    Marcelo Debernardi y Silvio Maldonado

    FOTO

    Mauricio Rodríguez

    La Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) presentó la 38ª edición de la Campana de Oro, un premio que reconoce la calidad y la creatividad de la publicidad local. La ceremonia se hará el viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Latu.

    Las inscripciones se desarrollarán en dos etapas: la primera del 11 al 22 de agosto y la segunda del 8 al 19 de setiembre, según se anunció el jueves 31 de julio en Magnolio Sala.

    El presidente de la CAU, Federico Lamaison, expresó que para la organización es un motivo de orgullo impulsar una nueva edición, ya que “es el principal reconocimiento a la creatividad publicitaria en nuestro país”. “Este premio no solo celebra las mejores ideas, sino que también impulsa la excelencia del ecosistema publicitario, promoviendo el valor estratégico de la comunicación entre marcas, agencias y consumidores. Para la CAU, Campana de Oro representa un compromiso continuo con la calidad, la innovación y el desarrollo de una industria más profesional, colaborativa y relevante”.

    En tanto, la presidenta de la Campana de Oro 2025, Lucía Cabanas, sostuvo que “liderar esta instancia representa un orgullo personal y profesional pero, sobre todo, una oportunidad de contribuir al fortalecimiento de una industria que evoluciona, se desafía y se reinventa constantemente. Campana de Oro es mucho más que un certamen: es un punto de encuentro, una celebración del talento colectivo y una plataforma que pone en valor el trabajo de agencias, marcas y creativos que apuestan cada día por comunicar con impacto y propósito”.

    Como años anteriores, las categorías serán: piezas individuales, campañas y campañas integradas. La Campana de Oro en cada categoría será adjudicada a la pieza que haya obtenido el mayor promedio, mientras que la Gran Campana de Oro en cada rubro la obtendrá la que llegue al mayor puntaje.

    Además, la agencia que acumule la mayor cantidad de puntos por sus premios recibirá la distinción de Agencia del Año. También se entregarán reconocimientos a las mejores productoras de video, audio y animación, y por segundo año consecutivo se distinguirá a la Pieza del Año. Los tickets para asistir a la Campana de Oro estarán disponibles en la web www.campanadeoro.com hasta el 20 de noviembre.

    Entre las novedades, se destacó que Uruguay será sede del Encuentro Regional de Cámaras de Anunciantes, con la participación de directivos de la World Federation of Advertisers, que tendrá lugar entre el 29 de setiembre y el 1º de octubre en el Hotel Hilton Garden. En esos días se realizarán una serie de ponencias con invitados internacionales sobre todo del ecosistema de la industria.

