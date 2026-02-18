¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Bodega Garzón celebró su clásico sunset en La Susana con el mar como escenario

La música del DJ residente Fernando de Leo acompañó la transición del atardecer a la noche

De Bodega Garzón: gerente general Christian Wylie, responsable comercial Natalia Castiglioni, enólogo Germán Bruzzone, ejecutivo de cuentas Emilio González y gerente de Marketing Nicolás Bonino.

De Bodega Garzón: gerente general Christian Wylie, responsable comercial Natalia Castiglioni, enólogo Germán Bruzzone, ejecutivo de cuentas Emilio González y gerente de Marketing Nicolás Bonino.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fernando Belhot y Valeria Fratocchi.

Fernando Belhot y Valeria Fratocchi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Natalia Damián, Agostina Peterson y Lucía Capurro.

Natalia Damián, Agostina Peterson y Lucía Capurro.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carolina Bofill y Álvaro Piccone.

Carolina Bofill y Álvaro Piccone.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Joaquín Olivera y Alfonso Gallo.

Joaquín Olivera y Alfonso Gallo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Bodega Garzón volvió a reunir a clientes y amigos en una de sus clásicas actividades del verano, su sunset en el parador La Susana by Vik de José Ignacio, el sábado 14. El encuentro se desarrolló en un sector exclusivo, especialmente dispuesto para la ocasión y con vista directa al mar.

La bienvenida fue con una copa de Sparkling Extra Brut Garzón, servida apenas los invitados llegaban. Con la arena todavía tibia y la brisa suave del atardecer, el paisaje acompañó la escena: el cielo en tonos anaranjados, las primeras luces encendiéndose y las copas circulando, lo que marcó el ritmo de la tarde. El espacio, cuidado al detalle, mantuvo una impronta relajada, en sintonía con el entorno.

Leé además

vendimia en uruguay: donde vivir la cosecha este 2026
Desde adentro

Vendimia en Uruguay: dónde vivir la cosecha este 2026

Por Clementina Delacroix Cardeza

Ya entrada la noche, la experiencia continuó con una selección especial de etiquetas de Bodega Garzón: el Albariño Single Vineyard, reconocido por su frescura y carácter, el Pinot Noir Rosé Reserva, el Field Blend Claret y el Orange, además de Merlot y Tannat Single Vineyard. Cada vino acompañó una propuesta gastronómica preparada de manera especial para la noche, con platos pensados para resaltar sabores y texturas.

La música del DJ residente Fernando de Leo acompañó la transición del atardecer a la noche, lo que sumó energía a medida que avanzaba la jornada. Entre brindis, reencuentros y una pista de baile que se fue armando de forma espontánea, el sunset volvió a instalarse como uno de los encuentros más convocantes de la temporada, con el mar como marco permanente.

Selección semanal
Hospital Policial

Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

Por Redacción Búsqueda
Diputados

Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

Por Nicolás Delgado
Mercado laboral

BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Heber Vera, histórico peluquero del Prado: “Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo”

Heber Vera, histórico peluquero del Prado: “Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo”

Por Federica Chiarino Vanrell
La Esmeralda: el agreste y extenso balneario de Rocha que crece sin multitudes

La Esmeralda: el agreste y extenso balneario de Rocha que crece sin multitudes

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Da Haus.

Cuatro nuevas opciones gastronómicas en Punta del Este para probar este verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
Todo sobre curling: el deporte más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno
Video

Todo sobre 'curling': el deporte más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage