Bodega Garzón celebró su clásico sunset en La Susana con el mar como escenario

Bodega Garzón volvió a reunir a clientes y amigos en una de sus clásicas actividades del verano, su sunset en el parador La Susana by Vik de José Ignacio, el sábado 14. El encuentro se desarrolló en un sector exclusivo, especialmente dispuesto para la ocasión y con vista directa al mar.
La bienvenida fue con una copa de Sparkling Extra Brut Garzón, servida apenas los invitados llegaban. Con la arena todavía tibia y la brisa suave del atardecer, el paisaje acompañó la escena: el cielo en tonos anaranjados, las primeras luces encendiéndose y las copas circulando, lo que marcó el ritmo de la tarde. El espacio, cuidado al detalle, mantuvo una impronta relajada, en sintonía con el entorno.
Ya entrada la noche, la experiencia continuó con una selección especial de etiquetas de Bodega Garzón: el Albariño Single Vineyard, reconocido por su frescura y carácter, el Pinot Noir Rosé Reserva, el Field Blend Claret y el Orange, además de Merlot y Tannat Single Vineyard. Cada vino acompañó una propuesta gastronómica preparada de manera especial para la noche, con platos pensados para resaltar sabores y texturas.
La música del DJ residente Fernando de Leo acompañó la transición del atardecer a la noche, lo que sumó energía a medida que avanzaba la jornada. Entre brindis, reencuentros y una pista de baile que se fue armando de forma espontánea, el sunset volvió a instalarse como uno de los encuentros más convocantes de la temporada, con el mar como marco permanente.