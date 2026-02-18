Vendimia en Uruguay: dónde vivir la cosecha este 2026

La vendimia es el tiempo de cosecha de la uva y cuando se define, en gran medida, la calidad del vino que llegará a botella meses después. Es, también, una instancia que, en los últimos años, comenzó a trascender el ámbito productivo para convertirse en experiencia.

En palabras de Francisco Pizzorno, responsable de las áreas comerciales de la bodega Pizzorno­ Family Estates, este período se ha transformado en su “mejor marketing”. Sin embargo, plantea que el fenómeno es relativamente reciente. “Lo que pasó en Mendoza comenzó a pasar acá; no hace más de dos años que las bodegas están con un calendario de eventos fuerte”, señala.

Las bodegas ofrecen actividades que invitan a participar activamente en el proceso, desde cortar y pisar las uvas hasta recorrer las instalaciones y degustar los vinos in situ. A esto se suman cenas entre viñedos, experiencias inmersivas y todo tipo de celebraciones al aire libre.

La Vendimia se celebra de noche en Cocina Deicas, el nuevo restaurante de Familia Deicas. La propuesta incluye una vendimia bajo las estrellas con la directora de Hospitalidad, Mechi Deicas, y una cena.

Los asistentes participarán en el proceso de recolección de uvas, conocerán de cerca la elaboración de los vinos y disfrutarán de una cena en el viñedo. Incluye cosecha, desgranado y pisado de uvas, además de un menú con maridaje. Los cupos son limitados y hay opciones de traslados.

Viernes 20 a las 19 h en Bodega Familia Deicas, ruta 5 km 38,200, Juanicó, Canelones. Tiques a 150 dólares. Reservas a través de Meitre. Contacto: 094 847 482. Ig: @cocinadeicas

21/02 - Fiesta de la vendimia en Narbona

El sábado 21 a las 19 h Narbona festeja el final de la cosecha con una jornada al aire libre en la que las experiencias enológicas conviven con la esencia del campo uruguayo.

La propuesta incluye barra libre de vinos, buffet­ de fríos, estaciones de fuego, empanadas y mesa dulce, con música de los DJ Ornella y Damián Nassimoff, show circense, batucada y otras sorpresas. El encuentro está pensado para todo público y, en caso de lluvia, cambia de locación, pero no se suspende.

Sábado 21 a las 19 h en Narbona Wine Lodge, Carmelo. Entradas en Red Tickets a 182 dólares para adultos y 72 los niños. Contacto: 097 331 417. Ig: @narbonacarmelo

21/02 - Vendimia sunset en Fripp Viñedos y Bodegas

Fripp propone celebrar la vendimia con una experiencia al atardecer entre viñedos que combina corte de uvas, gastronomía y vinos.

Comienza con una bienvenida acompañada de estación de fríos, tabla de quesos artesanales, fiambres y panes caseros, con una copa de Rosé Marselan. La actividad central es el corte de uvas, con tijeras y cajones disponibles para participar directamente de la recolección. La velada continúa con un maridaje por estaciones: croquetas de pollo y pizzas artesanales al horno de barro como entradas; chivito de lomo de ternera en pan artesanal con papas fritas como principal; y mesa dulce con flan casero, crumble con helado de crema americana y shot de crema pastelera con frutas. Durante toda la actividad el consumo de vinos es libre.

Sábado 21 de febrero desde las 18 h en Fripp Viñedos y Bodegas, ruta 21 km 217, Conchillas, Colonia. Entrada, 85 dólares. Contacto: 099 935 861. Ig: @frippvinedosybodega

21/02 - Pisada de uvas urbana cosecha 2026 en City Winery

Por primera vez, la tradición del vino se traslada a la ciudad con una pisada de uvas urbana en pleno Parque Rodó.

La actividad incluye el traslado de uvas recién cosechadas desde viñedos de Canelones para participar en su desgranado y posterior pisada en barricas instaladas en el exterior del espacio. El recorrido continúa en formato circuito, una sala inmersiva 360° donde se presenta un audiovisual sobre la historia de la vitivinicultura uruguaya, seguido de una propuesta gastronómica con empanadas, chivito con papas fritas y helado artesanal. La experiencia contempla degustación de vinos a lo largo del recorrido y se desarrolla en tandas con cupos limitados.

Sábado 21 desde las 11 h en City Winery, Dr. Joaquín Requena 1094, Montevideo. Contacto: 091 303 030. Entrada, 2.100 pesos. ig: @citywinery_uy

27/02 - Vendimia nocturna en Bodega Spinoglio

Bodega Spinoglio propone una vendimia nocturna organizada por Wine Explorers Uruguay, con salida desde Montevideo y una velada que combina cosecha, gastronomía y música.

La actividad incluye vendimia manual de uvas tintas con linternas de cabeza, pisada tradicional al ritmo de la música y cena con maridaje. El menú contempla bienvenida en el parque con bruschetta de cebolla caramelizada y queso crema, bocata de roast beef y croquetas de hongos con bechamel; como entrada, empanada de cordero braseado con provolone y tomate seco; como principal, bife ancho con gratén de papas y salsa criolla (con opción vegetariana), y de postre, brownie de chocolate y nueces con crema batida y praliné de caramelo salado. Además, incluye transporte ida y vuelta, y los vinos que maridan con cada paso del menú.

Viernes 27 en Bodega Spinoglio, Av. Don Pedro de Mendoza 8238, Montevideo. Salida desde Montevideo Shopping a las 18.30 h. Tiques a 5.900 pesos. Contacto: 097 502 218. Ig: @bodegaspinoglio

28/02 - Vendimia en Bodega Santa Rosa

Ubicada en Colón, Montevideo, y fundada en 1898, celebra la vendimia con una propuesta que combina historia, patrimonio vitivinícola y tradición. La jornada comienza a las 10.45 h con recepción en el parque y continúa con la tradicional pisada de uva, acompañada por danzas del grupo Amanecer Nativo. La experiencia incluye, además, un recorrido guiado con visita al histórico tanque de concreto de 1920, a la cava subterránea activa y a la mayor colección de toneles de roble del país. El almuerzo consiste de bondiola braseada al vino tinto con puré de cabutiá especiado y, como postre, mousse de chocolate con reducción de vino tinto. Todos los vinos están incluidos.

Sábado 28 a las 10.45 h en Bodega Santa Rosa, Av. César Mayo Gutiérrez 2211, Colón, Montevideo. Tiques a 3.000 pesos. Contacto: 097 496 777. Ig: @bodegasantarosa

22/02 - Gran cosecha en familia en Bodega Pizzorno

Pizzorno Family Estates invita a celebrar la vendimia con un almuerzo de campo pensado para compartir en familia. La experiencia incluye recolección y pisada de uvas, gastronomía al aire libre y degustación de vinos de la bodega.

Se propone participar activamente en el proceso de cosecha, aprender sobre el nivel de azúcar de la uva y disfrutar de un almuerzo estilo cooking show preparado a la vista, con menú exclusivo y postres artesanales. La actividad incluye barra libre de vinos Pizzorno, un spritz de bienvenida y un sombrero de regalo para los participantes.

Domingo 22 a las 10.30 h en Pizzorno Family Estates, ruta 32 km 23, Canelón Chico, Canelones. Tiques a 3.800 pesos, menores de 18 años tienen 50% de descuento y menores de 3 años sin costo. Contacto: 098 940 444. Ig: @pizzornowines

01/03 - Vendimias festivas en Bodega Rovere

Bodega Rovere propone una jornada para celebrar la vendimia en un entorno de naturaleza, tradiciones y espíritu familiar. La invitación es a pasar el día en la bodega, conocer sus vinos y participar de actividades pensadas para todas las edades.

La experiencia incluye corte de uva y pisada tradicional al ritmo de la tarantela, música en vivo y paseo en zorra. También se organiza una búsqueda del tesoro y un almuerzo campero. La propuesta cuenta con traslado desde Montevideo.

1 de marzo desde las 11 h en Bodega Rovere, camino José Ignacio, paraje Bañado, San José. Contacto: 098 522 361. Ig: @bodegarovere



07/03 - Celebración de la vendimia en Quinta Santero

La bodega familiar y turística invita a una jornada para conectar con el vino, la tierra y el entorno mediante gastronomía, actividades al aire libre y experiencias enológicas.

La actividad incluye un almuerzo estacional de la huerta preparado por Belén Salazar y maridado con vino libre, guiado por la sommelière­ Anna Larocca. Los visitantes podrán participar en la pisada de uva acompañada de una playlist colaborativa, realizar una visita guiada por la bodega, recorrer el bosque comestible y finalizar con un digestivo. Durante el encuentro se inaugurará, además, la cocina a la vista integrada al paisaje. Con espacio para niños y opción de traslado ida y vuelta a Montevideo, se presenta como una alternativa para disfrutar en familia.

7 de marzo desde las 13 h en Quinta Santero, ruta 33 km 28, Sauce, Canelones. Tiques a 2.600 pesos; niños de 6 a 10, 1.300; menores de 5 años sin costo. Traslado ida y vuelta desde Montevideo: 700 pesos. Contacto: 099 252 326. Ig: @quintasantero.vinocultura



Antigua Bodega 9 marzo 2024-154 Vendimia 2026 en Antigua Bodega.

14/03 - Vendimia itinerante en Antigua Bodega

La propuesta de Antigua Bodega combina vino, gastronomía, música y arte en un entorno ideal para disfrutar. Incluye variedad de vinos de la bodega sin límite, entrada fría y caliente, plato principal, postre, té y café. Con corte y prensado de uva, además de música y propuestas artísticas. El tique contempla también traslado ida y vuelta y copa de vino de regalo.

14 de marzo de 18.30 a 23 h en Antigua Bodega, ruta 5 km 20 Santos Lugares, La Paz, Canelones. Tiques a 3.900 pesos. Contacto: 098 151 219. Ig: @antiguabodegauy