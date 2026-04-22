Canadá impulsa el diálogo internacional para fortalecer la protección de la niñez

La Embajada de Canadá convocó a una recepción en el marco de la apertura del diálogo sobre el fortalecimiento de la protección de la niñez, un tema cada vez más relevante en el contexto internacional. El encuentro tuvo lugar en la residencia de la embajadora Carmen Sorger, quien recibió a los invitados en un apartamento con vista al mar, donde el atardecer acompañó una previa distendida. En ese ambiente relajado, los asistentes pudieron intercambiar ideas y conversar mientras disfrutaban de un cóctel, antes de las palabras de apertura de la anfitriona.
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La iniciativa buscó poner el foco tanto en las buenas prácticas como en las brechas existentes en la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el marco de las misiones de paz. En este sentido, Canadá impulsa desde hace casi una década los llamados The Vancouver Principles, un conjunto de lineamientos orientados a prevenir el reclutamiento y la utilización de la niñez en conflictos armados.
Si bien existe una clara voluntad internacional de avanzar en esta agenda, la complejidad del escenario global plantea desafíos constantes. Esto se refleja en el crecimiento del grupo de países adherentes, que pasó de 50 a más de 100 miembros dentro del sistema de Naciones Unidas. “La niñez representa una parte fundamental de la población, y aún más en un momento geopolítico tan complejo como el actual”, destacó Sorger durante el encuentro, subrayando la urgencia de fortalecer mecanismos de protección efectivos y coordinados.