Canal 5 y ACAU se unen para llevar el cine uruguayo a todo el país

A partir del viernes 24, Canal 5 estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local, que se emitirá todos los viernes a las 22 horas

Director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela y jefe de Informativos de Canal 5 Sergio Silvestri.

Director de Radiodifusión Nacional del Uruguay Daniel Ayala, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, presidenta de Secan y directora de Canal 5 Erika Hoffmann, y vocal de Secan Adriana Asti.

En el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre se presentó, este martes 21, el acuerdo entre la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ACAU) y Canal 5, una alianza que permitirá difundir lo mejor del cine nacional en todo el territorio.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A partir del viernes 24 de octubre, el canal público estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local que se emitirá todos los viernes a las 22 horas. El ciclo incluirá 25 películas seleccionadas del catálogo de ACAU, conformado por 70 títulos que abarcan distintos géneros de ficción y documental, muchas de ellas premiadas internacionalmente y reconocidas en prestigiosos festivales.

El anuncio contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman; la directora de la ACAU, Gisella Previtali, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez.

Durante la presentación, Mahía destacó que esta política pública “permite hablar de valores, identidad nacional e industrias creativas como motor de empleo y desarrollo cultural”. Hoffman, por su parte, señaló que el ciclo “cumple con el objetivo de democratizar el acceso al contenido nacional y llegar a cada rincón del país con producciones que reflejan nuestra identidad”.

La directora de ACAU, Gisella Previtali, subrayó que la selección de películas “invita a vernos, a sentir orgullo por la producción uruguaya y a reconocernos en nuestras propias historias”.