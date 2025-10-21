¡Hola !

Canal 5 y ACAU se unen para llevar el cine uruguayo a todo el país

A partir del viernes 24, Canal 5 estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local, que se emitirá todos los viernes a las 22 horas

MAU_5000
Director de Radiodifusión Nacional del Uruguay Daniel Ayala, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, presidenta de Secan y directora de Canal 5 Erika Hoffmann, y vocal de Secan Adriana Asti.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez
Vicepresidente de Antel Pablo Álvarez, presidenta de ACAU Gisella Previtali y presidente de Antel Alejandro Paz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela y jefe de Informativos de Canal 5 Sergio Silvestri.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez
Del Sodre: asesor en Comunicación Carlos Pereyra, presidente Luis Pérez Aquino y&nbsp; director de Espectáculos Fernando Couto.

FOTO

Gonzalo Perrou, Darwin Peña y Alejandra Gutiérrez. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre se presentó, este martes 21, el acuerdo entre la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ACAU) y Canal 5, una alianza que permitirá difundir lo mejor del cine nacional en todo el territorio.

A partir del viernes 24 de octubre, el canal público estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local que se emitirá todos los viernes a las 22 horas. El ciclo incluirá 25 películas seleccionadas del catálogo de ACAU, conformado por 70 títulos que abarcan distintos géneros de ficción y documental, muchas de ellas premiadas internacionalmente y reconocidas en prestigiosos festivales.

El anuncio contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman; la directora de la ACAU, Gisella Previtali, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez.

Durante la presentación, Mahía destacó que esta política pública “permite hablar de valores, identidad nacional e industrias creativas como motor de empleo y desarrollo cultural”. Hoffman, por su parte, señaló que el ciclo “cumple con el objetivo de democratizar el acceso al contenido nacional y llegar a cada rincón del país con producciones que reflejan nuestra identidad”.

La directora de ACAU, Gisella Previtali, subrayó que la selección de películas “invita a vernos, a sentir orgullo por la producción uruguaya y a reconocernos en nuestras propias historias”.

El ciclo comenzará con la proyección de 9, escrita y dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, protagonizada por Enzo Vogrincic. La iniciativa consolida el compromiso de ambas instituciones con la creación nacional y ofrece una nueva ventana para acercar las historias, los rostros y las voces del cine uruguayo a todo el país.

