Canal 5 y ACAU se unen para llevar el cine uruguayo a todo el país

A partir del viernes 24, Canal 5 estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local, que se emitirá todos los viernes a las 22 horas
En el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre se presentó, este martes 21, el acuerdo entre la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ACAU) y Canal 5, una alianza que permitirá difundir lo mejor del cine nacional en todo el territorio.
A partir del viernes 24 de octubre, el canal público estrenará el ciclo El Cine de los Uruguayos, un espacio semanal dedicado a la producción audiovisual local que se emitirá todos los viernes a las 22 horas. El ciclo incluirá 25 películas seleccionadas del catálogo de ACAU, conformado por 70 títulos que abarcan distintos géneros de ficción y documental, muchas de ellas premiadas internacionalmente y reconocidas en prestigiosos festivales.
El anuncio contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman; la directora de la ACAU, Gisella Previtali, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez.
Durante la presentación, Mahía destacó que esta política pública “permite hablar de valores, identidad nacional e industrias creativas como motor de empleo y desarrollo cultural”. Hoffman, por su parte, señaló que el ciclo “cumple con el objetivo de democratizar el acceso al contenido nacional y llegar a cada rincón del país con producciones que reflejan nuestra identidad”.
La directora de ACAU, Gisella Previtali, subrayó que la selección de películas “invita a vernos, a sentir orgullo por la producción uruguaya y a reconocernos en nuestras propias historias”.
El ciclo comenzará con la proyección de 9, escrita y dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, protagonizada por Enzo Vogrincic. La iniciativa consolida el compromiso de ambas instituciones con la creación nacional y ofrece una nueva ventana para acercar las historias, los rostros y las voces del cine uruguayo a todo el país.