    jueves 23 de octubre de 2025

    Con '9', el primer protagónico de Enzo Vogrincic, Canal 5 y la ACAU estrenan ciclo de filmes nacionales

    El cine de los uruguayos se emitirá los viernes a las 22 por Canal 5 y en el canal de YouTube de la ACAU; el primer ciclo, hasta mayo de 2026, tiene 25 títulos confirmados

    Enzo Vogrincic en 9, de Nicolás Branca y Martín Barrenechea.

    Enzo Vogrincic en '9', de Nicolás Branca y Martín Barrenechea.

    FOTO

    Difusión '9'

    Este viernes 24 Canal 5 estrena el ciclo de cine El cine de los uruguayos, dedicado exclusivamente a cine nacional y fruto de un convenio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). Las películas serán exhibidas sin tandas, los viernes a las 22 horas.

    El título inaugural del ciclo será 9, coproducción uruguayo-argentina escrita y dirigida por los uruguayos Nicolás Branca y Martín Barrenechea, estrenada en 2022, con la actuación protagónica de Enzo Vogrincic y con el argentino Rafael Spregelburd y los uruguayos Rogelio Gracia y Sofía Lara en el reparto.

    Según anunciaron esta semana las dos instituciones públicas, el ciclo tiene como objetivos “promover la producción, potenciar el acceso a la cultura audiovisual y difundir la actividad del sector”.

    El primer ciclo de El cine de los uruguayos constará de 25 filmes (ficciones y documentales), se podrá ver en Canal 5, sus repetidoras en el interior y los canales de YouTube de Canal 5 y la ACAU.

    Según explicó a Búsqueda la presidenta del Secan, Érika Hoffmann, la programación fue confeccionada en relación a la agenda. El viernes 31, día de Halloween, se proyectará el filme de terror Virus 32, de Gustavo Hernández. En noviembre se seguirá con la comedia La teoría de los vidrios rotos (de Diego Fernández, viernes 7), el documental Soñar robots (de Pablo Casacuberta, viernes 14, por las Olimpíadas de Robótica que transmitirá Canal 5 ese día), Anina (de Alfredo Soderguit, viernes 21, en ocasión del Día Mundial de la Infancia) y Benedetti, 60 años con Luz (de Andrés Varela, viernes 28, por las actividades de la Fundación Benedetti en esa semana).

    La primera temporada del ciclo continuará hasta abril con los filmes El país sin indios, de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, Agarrame fuerte (Ana Guevara y Leticia Jorge), Alcira y el campo de espigas (Agustín Fernández Gabard), Alelí (Ana Guevara y Leticia Jorge), Bosco (Alicia Cano), El amor duerme en la calle (Guzmán García), El Bella Vista (Alicia Cano), El retrato de mi padre (Juan Ignacio Fernández Hoppe), Julio, felices por siempre (Juan Manuel Solé), La otra pelota (Federico Lemos), Las vacaciones de Hilda (Agustín Banchero), Los modernos (Marcela Matta y Mauro Sarser), Los tiburones (Lucía Garibaldi), Luz de obra (Germán Tejeira), Otra historia del mundo (Guillermo Casanova), Ponsonbyland (Ramiro Cabrera), Retrato de un comportamiento animal (Guillermo Kloetzer), Sánguche caliente (Manuel Facal) y Una familia olímpica (Carlos Conti).

    Hoffmann informó que la segunda temporada del ciclo, a emitirse en 2026, contará con 35 títulos que serán seleccionados mediante un llamado público que se anunciará próximamente.

