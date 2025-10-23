Con '9', el primer protagónico de Enzo Vogrincic, Canal 5 y la ACAU estrenan ciclo de filmes nacionales

El cine de los uruguayos se emitirá los viernes a las 22 por Canal 5 y en el canal de YouTube de la ACAU; el primer ciclo, hasta mayo de 2026, tiene 25 títulos confirmados

Este viernes 24 Canal 5 estrena el ciclo de cine El cine de los uruguayos, dedicado exclusivamente a cine nacional y fruto de un convenio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). Las películas serán exhibidas sin tandas, los viernes a las 22 horas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El título inaugural del ciclo será 9, coproducción uruguayo-argentina escrita y dirigida por los uruguayos Nicolás Branca y Martín Barrenechea, estrenada en 2022, con la actuación protagónica de Enzo Vogrincic y con el argentino Rafael Spregelburd y los uruguayos Rogelio Gracia y Sofía Lara en el reparto.

Según anunciaron esta semana las dos instituciones públicas, el ciclo tiene como objetivos “promover la producción, potenciar el acceso a la cultura audiovisual y difundir la actividad del sector”.

El primer ciclo de El cine de los uruguayos constará de 25 filmes (ficciones y documentales), se podrá ver en Canal 5, sus repetidoras en el interior y los canales de YouTube de Canal 5 y la ACAU.

Según explicó a Búsqueda la presidenta del Secan, Érika Hoffmann, la programación fue confeccionada en relación a la agenda. El viernes 31, día de Halloween, se proyectará el filme de terror Virus 32, de Gustavo Hernández. En noviembre se seguirá con la comedia La teoría de los vidrios rotos (de Diego Fernández, viernes 7), el documental Soñar robots (de Pablo Casacuberta, viernes 14, por las Olimpíadas de Robótica que transmitirá Canal 5 ese día), Anina (de Alfredo Soderguit, viernes 21, en ocasión del Día Mundial de la Infancia) y Benedetti, 60 años con Luz (de Andrés Varela, viernes 28, por las actividades de la Fundación Benedetti en esa semana).