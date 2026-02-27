¡Hola !

Candombe y tango para recibir a los cruceristas en la peatonal Sarandí

Viví la Peatonal volvió a dar la bienvenida a los turistas con música en vivo en Ciudad Vieja

Valentina Weikert
Sebastián Contrera y Fiorella Bonvicini.

Sebastián Contrera y Fiorella Bonvicini.

Valentina Weikert
Director de Marketing y Desarrollo del Sodre Horacio Urrutia, directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete, director de Paseo Ciudad Vieja Bruno Tripodi, gerente general del Radisson Victoria Plaza Reynaldo de Gregorio y Carolina Muniz, de Distrito Ciudadela.

Director de Marketing y Desarrollo del Sodre Horacio Urrutia, directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete, director de Paseo Ciudad Vieja Bruno Tripodi, gerente general del Radisson Victoria Plaza Reynaldo de Gregorio y Carolina Muniz, de Distrito Ciudadela.

Valentina Weikert
Nora Laboranti, Rosalía Am y Graciela Sartori.

Nora Laboranti, Rosalía Am y Graciela Sartori.

Valentina Weikert
&nbsp;Braxton Birchard y George Jacobs.

 Braxton Birchard y George Jacobs.

Valentina Weikert
Pavlo Majkut y Matej Konecny.

Pavlo Majkut y Matej Konecny.

Valentina Weikert
Amaury, Cidalia y Sebastián Danjou.

Amaury, Cidalia y Sebastián Danjou.

Valentina Weikert
Iris Alcántara y Giovanni Roncalli.

Iris Alcántara y Giovanni Roncalli.

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En plena temporada de cruceros, el martes 24 la Ciudad Vieja volvió a ser punto de llegada. Mientras los visitantes descendían en el puerto y avanzaban por el casco histórico, la peatonal Sarandí ofreció algo más que fachadas y locales abiertos: propuso música en vivo, a metros del agua.

Impulsado por Distrito Ciudadela —que reúne al Teatro Solís, el Sodre, el Radisson Victoria Plaza y el Paseo Cultural de Ciudad Vieja—, el ciclo Viví la Peatonal organizó una nueva bienvenida cultural pensada para quienes pasan apenas unas horas en Montevideo, pero también para los vecinos y trabajadores de la zona.

