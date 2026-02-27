Candombe y tango para recibir a los cruceristas en la peatonal Sarandí

Viví la Peatonal volvió a dar la bienvenida a los turistas con música en vivo en Ciudad Vieja

Director de Marketing y Desarrollo del Sodre Horacio Urrutia, directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete, director de Paseo Ciudad Vieja Bruno Tripodi, gerente general del Radisson Victoria Plaza Reynaldo de Gregorio y Carolina Muniz, de Distrito Ciudadela.

En plena temporada de cruceros, el martes 24 la Ciudad Vieja volvió a ser punto de llegada. Mientras los visitantes descendían en el puerto y avanzaban por el casco histórico, la peatonal Sarandí ofreció algo más que fachadas y locales abiertos: propuso música en vivo, a metros del agua.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Impulsado por Distrito Ciudadela —que reúne al Teatro Solís, el Sodre, el Radisson Victoria Plaza y el Paseo Cultural de Ciudad Vieja—, el ciclo Viví la Peatonal organizó una nueva bienvenida cultural pensada para quienes pasan apenas unas horas en Montevideo, pero también para los vecinos y trabajadores de la zona.

Leé además Recomendado Afro Latin Fest: un festival en José Ignacio que celebra las raíces afrolatinoamericanas Por Redacción Galería

La escena fue simple y directa. Primero sonaron los tambores y el candombe marcó el ritmo sobre la peatonal. Después llegó el tango, que cambió el clima sin perder la atención del público. Algunos turistas frenaron en seco, otros se acercaron con curiosidad. Hubo fotos, videos y preguntas en distintos idiomas. Sin vallados ni estructuras montadas, la propuesta se apoyó en lo que ya existe: la calle, la arquitectura y el movimiento propio del barrio.

La iniciativa forma parte de un trabajo sostenido para activar la Ciudad Vieja durante los días de arribo de cruceros y reforzar su perfil cultural. Más que un espectáculo armado, la idea es crear un momento inesperado en medio del recorrido turístico.