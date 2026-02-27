Candombe y tango para recibir a los cruceristas en la peatonal Sarandí
Viví la Peatonal volvió a dar la bienvenida a los turistas con música en vivo en Ciudad Vieja
Valentina Weikert
Sebastián Contrera y Fiorella Bonvicini.
Valentina Weikert
Director de Marketing y Desarrollo del Sodre Horacio Urrutia, directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete, director de Paseo Ciudad Vieja Bruno Tripodi, gerente general del Radisson Victoria Plaza Reynaldo de Gregorio y Carolina Muniz, de Distrito Ciudadela.
En plena temporada de cruceros, el martes 24 la Ciudad Vieja volvió a ser punto de llegada. Mientras los visitantes descendían en el puerto y avanzaban por el casco histórico, la peatonal Sarandí ofreció algo más que fachadas y locales abiertos: propuso música en vivo, a metros del agua.
Impulsado por Distrito Ciudadela —que reúne al Teatro Solís, el Sodre, el Radisson Victoria Plaza y el Paseo Cultural de Ciudad Vieja—, el ciclo Viví la Peatonal organizó una nueva bienvenida cultural pensada para quienes pasan apenas unas horas en Montevideo, pero también para los vecinos y trabajadores de la zona.
La escena fue simple y directa. Primero sonaron los tambores y el candombe marcó el ritmo sobre la peatonal. Después llegó el tango, que cambió el clima sin perder la atención del público. Algunos turistas frenaron en seco, otros se acercaron con curiosidad. Hubo fotos, videos y preguntas en distintos idiomas. Sin vallados ni estructuras montadas, la propuesta se apoyó en lo que ya existe: la calle, la arquitectura y el movimiento propio del barrio.
La iniciativa forma parte de un trabajo sostenido para activar la Ciudad Vieja durante los días de arribo de cruceros y reforzar su perfil cultural. Más que un espectáculo armado, la idea es crear un momento inesperado en medio del recorrido turístico.
Entre guías que reorganizaban sus grupos, comerciantes que miraban desde la puerta y vecinos que se sumaban unos minutos antes de seguir camino, la peatonal recuperó su ritmo habitual, ese que mezcla tránsito y pausa. Viví la Peatonal suma así una nueva edición en el calendario del barrio, en el que cultura y turismo se cruzan sin solemnidad y la ciudad se muestra en movimiento.