Afro Latin Fest: un festival en José Ignacio que celebra las raíces afrolatinoamericanas

Candombe, afrobeat y milonga serán algunos de los ritmos que incluirá la programación del festival

Afro Latin Fest
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Candombe, afrobeat, milonga y otros ritmos de música afrolatina se reunirán en Afro Latin Fest, un nuevo festival cultural que será un espacio de encuentro y celebración de las raíces afrolatinoamericanas.

La programación incluye los candombes y las milongas de Sebastián Tozzola-Trío de La Plata, Yosvany Terry & The Afro-Caribbean Quintet (jazz, afro y yoruban beats) y Claudio Martínez Group (afrobeat, candombe y más), entre otros artistas internacionales y referentes locales.

De Bodega Garzón: gerente general Christian Wylie, responsable comercial Natalia Castiglioni, enólogo Germán Bruzzone, ejecutivo de cuentas Emilio González y gerente de Marketing Nicolás Bonino.
B-Content

Bodega Garzón celebró su clásico sunset en La Susana con el mar como escenario

Por Branded Content
Da Haus.
Dónde comer en el este

Cuatro nuevas opciones gastronómicas en Punta del Este para probar este verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
arte contemporaneo y conciencia ambiental: la obra del artista belga fons de muynck en el bosque de la juanita
Habitar la naturaleza

Arte contemporáneo y conciencia ambiental: la obra del artista belga Fons de Muynck en el bosque de La Juanita

Por Rosana Zinola

Viernes 13 y sábado 14 de marzo en Las Musas (José Ignacio). Entradas a 2.500 pesos para un día o 4.000 pesos por los dos, a través de Redtickets.

