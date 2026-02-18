Afro Latin Fest: un festival en José Ignacio que celebra las raíces afrolatinoamericanas

Candombe, afrobeat, milonga y otros ritmos de música afrolatina se reunirán en Afro Latin Fest, un nuevo festival cultural que será un espacio de encuentro y celebración de las raíces afrolatinoamericanas.
La programación incluye los candombes y las milongas de Sebastián Tozzola-Trío de La Plata, Yosvany Terry & The Afro-Caribbean Quintet (jazz, afro y yoruban beats) y Claudio Martínez Group (afrobeat, candombe y más), entre otros artistas internacionales y referentes locales.
Viernes 13 y sábado 14 de marzo en Las Musas (José Ignacio). Entradas a 2.500 pesos para un día o 4.000 pesos por los dos, a través de Redtickets.