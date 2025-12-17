Carolina Cosse recorrió una muestra de diseño estudiantil que homenajea los 100 años del Palacio Legislativo

La muestra de estudiantes de Diseño Industrial de la Escuela Universitaria Centro de Diseño usó la técnica de upcycling

Vicepresidenta de la República Carolina Cosse, profesora Ángela Rubino, profesor Pedro Castillo, directora de la Escuela Universitaria Centro de Diseño Carolina Poradosú y decano de la Facultad de Artes Fernando Miranda.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, visitó una exposición de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, que depende de la Universidad de la República (Udelar). Se trató de un homenaje a los 100 años del Palacio Legislativo creado por los estudiantes de Diseño 3 Textil-indumentario de la Licenciatura de Diseño Industrial. La muestra se llamó Palatium de fiesta.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Cosse recorrió el lugar y al salir fue aplaudida por los visitantes, algo que la conmovió. En diálogo con Galería dijo: “Los estudiantes me emocionan. Son todo lo que está bien”.

Sobre los trabajos sostuvo: “Hay una búsqueda creativa de generar belleza alrededor de un tema importante como lo son los 100 años de vida fuera y dentro del palacio. El Parlamento se honra con estas cosas”. Sobre las celebraciones, aseguró sentirse muy acompañada: “La planteamos para que todos los partidos políticos la abrazaran, que fue lo que pasó. Lo mejor de nuestra historia nos tiene que unir”, concluyó.

La directora de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Carolina Poradosú, contó que los estudiantes combinaron la temática del centenario del Palacio Legislativo con una técnica de reutilización de prendas llamada upcycling. Para la creación de las piezas tomaron algunas claves visuales que después trasladaron al diseño textil. “La idea es darles un segundo o tercer uso a elementos que ya tenían. Lo que hicieron fue reinterpretar las prendas que ya cumplieron un ciclo de vida. Se desarmaron y volvieron a construir”, explicó a Galería.

La profesora Ángela Rubino comentó que Cosse fue invitada por ser una de las impulsoras de los festejos de los 100 años: “Nos pareció que era lo que correspondía”, y agregó que el upcycling trata de “potenciar una prenda en desuso”. Rubino aclaró que se trata de ropa pensada para ser usada, por ejemplo, en una fiesta.